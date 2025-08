「right as rain」の意味は？気になった人は答えを確認してみて！【1分英会話】

正解は「完璧」でした!

直訳すると「雨のように正しい」となるこの表現。

これは、「完全に正しい、全く申し分ない」 「とても順調、健康である」 という意味で使われるイディオムですよ。

I didn't feel well yesterday, but I feel (as) right as rain today.」

(昨日は気分が悪かったけど、今日は完璧に調子がいい。)