­à¼ê½ñ¤­¥é¥Ù¥ë­á¤¬À¨¤¤¤ÈÏÃÂê¡ª¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤òÅê¹Æ¤·¤¿½Õ»³ÏÂÂ§¡£¼Ì¿¿¤Ï1983Ç¯È¯Çä¸å2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤ÆÉáµÚ¤·¤¿²ÈÄíÍÑVHS¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¥Ã¥­

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¤Þ¤ë¤Ç­à¸ø¼°¥°¥Ã¥º­á¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£

¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¡×¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î½Õ»³ÏÂÂ§¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬SNS¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡Ê1989ÈÇ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤òÏ¿²è¤·¤Æ¤¿VHS¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¡£¥é¥Ù¥ë¤ò¤Þ¤á¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢½êÍ­¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È­à¥Ä¥áÀÞ¤ê­á¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥×¤ÎÇØÉ½»æ¤Ë¤Ï¿§ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¼ê½ñ¤­¤Î¥í¥´¤¬½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ï­àÅ·Æ¸¤¢¤«¤Í­á¤ä­àÁá²µ½÷¤é¤ó¤Þ­á¤Ê¤ÉÅÐ¾ì¥­¥ã¥é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Á´¤Æ¼ê½ñ¤­¤ÎVHS¥Ó¥Ç¥ª¥é¥Ù¥ë
(½Õ»³¤ÎX@kazuharoom¤è¤ê)

¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë³¨¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Æ½Õ»³¤¬¸ø³«¤·¤¿
­à¥Ù¡¼¥¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹­á¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×​
(½Õ»³¤ÎX@kazuharoom¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ìÁ´Éô¼ê½ñ¤­¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¥·¡¼¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¯¾å¼ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤ªÊõ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£