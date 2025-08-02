À¶¿å¥ß¥Á¥³¡¡¿ÍÀ¸½é¥â¥Î¥Þ¥ÍÂç½÷Í¥¤ÎËÜÆÉ¤ßÂåÌò¤òÌ³¤á¡Ä¤¦¤ì¤·¤¤°ì¸À¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦À¶¿å¥ß¥Á¥³¡Ê65¡Ë¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Í¥¿¥Ñ¥ì¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ÍÀ¸½é¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¿ØÆâÃÒÂ§¤«¤é¡Ö½é¤á¤Æ¤·¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£¡ÖÅí°æ¡Ê¤«¤ª¤ê¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÅí°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÊÀ¶¿å¤¬¡Ë¹â1¤Îº¢¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤ë¤È´°Á´¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤Æ¡È½ÉÂê¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤ä¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¡É¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£À¼¥Þ¥Í¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Åí°æ¤È¤Î¶¦±é¤Ï±Ç²è¡ÖÌÚÂ¼²È¤Î¿Í¤Ó¤È¡×¤¬½é¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Åí°æ¤¬ÃÙ¹ï¤ò¤·¤¿·Î¸Å¤Ç¡¢¼ç±é¤ÇÅí°æ¤ÎÉ×Ìò¤À¤Ã¤¿¼¯²ì¾æ»Ë¤òÁê¼ê¤Ë»ä¤¬ËÜÆÉ¤ß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Åí°æ¤µ¤ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¡ÈÎÉ¤¤Ì£½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¹¬¤»¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£