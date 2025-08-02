Çº¤ß¡¢¶ì¤·¤ó¤ÀÂçÂ´£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Îí÷¤·¤¿Ê²½¡£ÀîºêDFº´¡¹ÌÚ°°¤¬ACLE½àÍ¥¾¡¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ËÊâ¤ó¤À´¶³´¿¼¤¤Æ»
¡¡ACL¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Àîºê¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éí÷¤·¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬DFº´¡¹ÌÚ°°¤À¡£Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹Èà¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ä¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÂè£±²ó¡¿Á´£³²ó¡Ë
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡¡35¢ª26¡£
¡¡¥ê¡¼¥°24»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÎÀîºê¤Îºòµ¨¤Èº£µ¨¤Î¼ºÅÀ¿ô¤ÎÈæ³Ó¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆÀÅÀ¿ô¤Ï35¢ª38¤ËÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡ÅÀ¤â28¡Ê14°Ì¡Ë¢ª38¡Ê£·°Ì¡Ë¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡²«¶â´ü¤ËÆ³¤¤¤¿µ´ÌÚÃ£ÂÎÀ©¤«¤éÄ¹Ã«ÉôÌÐÍøÂÎÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬º£µ¨¤ÎÀîºê¤ÎºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½¢Ç¤»þ¤ËÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤¿¡¢ºòµ¨¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È£·°Ì¤À¤Ã¤¿¼ºÅÀ¿ô¡Ê57¡Ë¤Î¸º¾¯¤È¥ê¡¼¥°£²°Ì¤À¤Ã¤¿ÆÀÅÀ¿ô¡Ê66¡Ë¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡´Ý»³Í´»Ô¡¢¹â°æ¹¬Âç¡Ê²Æ¤Ë¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ø°ÜÀÒ¡Ë¤ÎCB¥³¥ó¥Ó¤ÏÊä´°À¤¬¹â¤¯¡¢º¸SB¤Î»°±ºñ¥ÂÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢í÷¤·¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÂçÂ´£´Ç¯ÌÜ¡¢25ºÐ¤Î±¦SBº´¡¹ÌÚ°°¤Ç¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤Ïµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÎ¾SB¤ËÂ³¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ëCB¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é±¦SB¤ò¼ç¤ËÌ³¤á¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÈÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¼ÂºÝ¤ËÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¼é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¼é¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÆùÂÎÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶¥¤êÉé¤±¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤È¸À¤¨¤ÐÂçÂ´¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿2022Ç¯¤«¤é¤¹¤°¤Ëº¸SB¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤Ê¤É·ÑÂ³À¤¬²ÝÂê¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¸þ¾å¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤³¤½·î¤Ë£²²ó¤Û¤ÉÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í...¡£Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î´Ä¶¤«¤é¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¿Í¿ô¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥º¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤éÃ¡¤«¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï£³Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¯¤Ç¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Î¼«Ê¬¤¬¤Ò¤ç¤³¤Ã¤È½Ð¤Æ¡¢¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤â£²Ï¢ÇÆ¤·¤¿¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡Ê·ë²ÌÅª¤Ë£³Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ç¤¤º¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡¢¿§¡¹¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«Çº¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿...¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¼«Ê¬¤¬£±Ç¯ÌÜ¤Î»þ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼þ¤ê¤Ë¤ÏÀ¨¤¤Áª¼ê¤¬°ìÇÕ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¥Ë¤µ¤ó¡Êµ´ÌÚ´ÆÆÄ¡Ë¤ä¡Ê¥³¡¼¥Á¤Î»ûÅÄ¡Ë¼þÊ¿¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¼é¤ì¤Ê¤¤¤¾!!¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤ª±¢¤Ç½ù¡¹¤Ë¿ÞÂÀ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Âº·É¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò²þ¤á¤Æ³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Î£³Ç¯¤Ç¥ª¥Ë¤µ¤ó¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ª¥Ë¤µ¤ó¤ÏÀµÄ¾ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤¿¤ÀÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Ë¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦ËÜµ¤¤Ç¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²¸¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡£±ËÜ£±ËÜ¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤«¡¢µåºÝ¤ÇÀï¤¦ÌÌ¤Ê¤É¡¢Âç»ö¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤ò¸·¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½À¼½Ð¤·¤ÎÉôÊ¬¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ê±¦SB¤Î»³º¬¡Ë»ëÍè¤µ¤ó¡Ê¸½¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤âËÜÅö¤Ë£±ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥È¥é¥Ã¥×¡¢£±ËÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÎý½¬¤Ç¼¨¤µ¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¼«Á³¤ÈÃ¯¤â¤¬Å°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¸·¤·¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ê¤ó¤Æ¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏËÍ¤È¡ÊµÌÅÄ¡Ë·ò¿Í¤¯¤ó¤Î±ÇÁü¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡ÊÂè£±²ó¡¿Á´£³²ó¡Ë
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡¡35¢ª26¡£
¡¡¥ê¡¼¥°24»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÎÀîºê¤Îºòµ¨¤Èº£µ¨¤Î¼ºÅÀ¿ô¤ÎÈæ³Ó¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆÀÅÀ¿ô¤Ï35¢ª38¤ËÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡ÅÀ¤â28¡Ê14°Ì¡Ë¢ª38¡Ê£·°Ì¡Ë¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡´Ý»³Í´»Ô¡¢¹â°æ¹¬Âç¡Ê²Æ¤Ë¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ø°ÜÀÒ¡Ë¤ÎCB¥³¥ó¥Ó¤ÏÊä´°À¤¬¹â¤¯¡¢º¸SB¤Î»°±ºñ¥ÂÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢í÷¤·¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÂçÂ´£´Ç¯ÌÜ¡¢25ºÐ¤Î±¦SBº´¡¹ÌÚ°°¤Ç¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤Ïµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÎ¾SB¤ËÂ³¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ëCB¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é±¦SB¤ò¼ç¤ËÌ³¤á¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÈÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¼ÂºÝ¤ËÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¼é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¼é¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÆùÂÎÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶¥¤êÉé¤±¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤È¸À¤¨¤ÐÂçÂ´¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿2022Ç¯¤«¤é¤¹¤°¤Ëº¸SB¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤Ê¤É·ÑÂ³À¤¬²ÝÂê¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¸þ¾å¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤³¤½·î¤Ë£²²ó¤Û¤ÉÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í...¡£Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î´Ä¶¤«¤é¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¿Í¿ô¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥º¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤éÃ¡¤«¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï£³Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¯¤Ç¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Î¼«Ê¬¤¬¤Ò¤ç¤³¤Ã¤È½Ð¤Æ¡¢¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤â£²Ï¢ÇÆ¤·¤¿¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡Ê·ë²ÌÅª¤Ë£³Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ç¤¤º¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡¢¿§¡¹¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«Çº¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿...¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¼«Ê¬¤¬£±Ç¯ÌÜ¤Î»þ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼þ¤ê¤Ë¤ÏÀ¨¤¤Áª¼ê¤¬°ìÇÕ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¥Ë¤µ¤ó¡Êµ´ÌÚ´ÆÆÄ¡Ë¤ä¡Ê¥³¡¼¥Á¤Î»ûÅÄ¡Ë¼þÊ¿¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¼é¤ì¤Ê¤¤¤¾!!¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤ª±¢¤Ç½ù¡¹¤Ë¿ÞÂÀ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Âº·É¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò²þ¤á¤Æ³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Î£³Ç¯¤Ç¥ª¥Ë¤µ¤ó¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ª¥Ë¤µ¤ó¤ÏÀµÄ¾ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤¿¤ÀÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Ë¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦ËÜµ¤¤Ç¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²¸¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡£±ËÜ£±ËÜ¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤«¡¢µåºÝ¤ÇÀï¤¦ÌÌ¤Ê¤É¡¢Âç»ö¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤ò¸·¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½À¼½Ð¤·¤ÎÉôÊ¬¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ê±¦SB¤Î»³º¬¡Ë»ëÍè¤µ¤ó¡Ê¸½¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤âËÜÅö¤Ë£±ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥È¥é¥Ã¥×¡¢£±ËÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÎý½¬¤Ç¼¨¤µ¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¼«Á³¤ÈÃ¯¤â¤¬Å°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¸·¤·¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ê¤ó¤Æ¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏËÍ¤È¡ÊµÌÅÄ¡Ë·ò¿Í¤¯¤ó¤Î±ÇÁü¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£