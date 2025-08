俳優で実業家の水嶋ヒロ(41)が2日、自身のインスタグラムを更新。長女(10)、次女(5)との3ショットを披露した。昨年8月24日以来の更新となったこの日の投稿では、「ひさしぶり」とつづり、写真をアップ。広大な自然をバッグに、長女、次女と後ろ姿の3ショットを披露している。投稿では英語で「Time’s flying and the girls are growing up way too fast.Trying not to be an annoying dad… but no promises(時が経つのは早いし、女の子たちは成長が早すぎる。イライラするお父さんにならないようにしてる... でも約束はない)」と添えた。約1年ぶりの更新に「久しぶりの投稿嬉しい」「ご家族お元気そうでなりよりです」「元気なお姿ありがとうございます」「娘ちゃん達大きくなりましたね」「水嶋ヒロの顔見せてぇぇえぇ」「いい景色に、いい家族写真!」など、さまざまな反響が寄せられている。水嶋は2009年2月に歌手の絢香(37)と結婚。15年6月に第1子女児、19年10月に第2子女児が誕生した。