ウルグアイ代表ストライカーは今夏去就が注目されている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アル・ヒラルは今夏の移籍市場でリヴァプールに所属する26歳のウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェス獲得に向けて本腰を入れるという。



2022年7月にベンフィカから8500万ポンドの移籍金でリヴァプールに加入したヌニェス。大きな期待と共に加入したヌニェスだが、決定機を逃す回数も多く、ここまではリヴァプールでの定位置確保に苦しむことに。昨季もプレミアリーグでの先発出場は8試合にとどまっており、ゴール数も5と8500万ポンドという高額な移籍金に見合った活躍はできていない。





