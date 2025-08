NCT WISH・シオン＆リク＆ユウシ、カジュアルに家系ラーメン堪能！「彼氏みたい」な写真が話題【PHOTO】

ボーイズグループNCT WISHのメンバー、シオン、リク、ユウシが日本のラーメンチェーンで食事を楽しむ様子が公開され、反響を呼んでいる。

【写真】NCT WISH日本人メンバー、制服姿で遊園地デート⁉

去る8月1日、3人はNCT WISHの公式インスタグラムを更新。

キャプションには、思考中の吹き出しとラーメンの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、3人が日本を訪問したときのものである。彼らはチェーン店「横浜家系ラーメン壱角家」でラーメンを堪能した。

(写真=NCT WISH Instagram)上からシオン、リク、ユウシ

写真のなかの3人はテーブル席に仲良く座って、カジュアルに食事を楽しんでいる。着飾ることなく、Tシャツ姿でラーメン屋にいても輝く美貌が際立っている。また、日本人もいるグループらしく選択したお店もローカルな雰囲気を醸し出している。

投稿を目にしたファンからは、「いっぱい食べて」「彼氏みたい」「ラーメン好きじゃないけど今日から好きになろうかな」といった反応が寄せられていた。

なお、3人が所属するNCT WISHは来る11月より日本ツアー「NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH:Our WISH in JAPAN」を開催する予定だ。