俳優の水嶋ヒロ(41)が2日、1年ぶりに自身のインスタグラムを更新し、10歳と5歳の娘たちとのショットを披露した。

水嶋は昨年8月24日に、同じく娘たちとの写真を投稿して以来の更新で「ひさしぶり」とつづった。

3人でニュージーランドのワカティブ湖と思われる湖畔にたたずむ写真に英語で「Time’s flying and the girls are growing up way too fast.Trying not to be an annoying dad… but no promises(時が経つのは早いし、娘たちの成長は早すぎる。うっとうしいお父さんにならないようにしてる...でも約束はできないかな」と添えた。

水嶋は2009年2月22日にシンガーソングライターの綾香と結婚。2015年6月に長女、2019年10月に次女が誕生している。

フォロワーからは1年での娘たちの成長に「とても素敵な写真」「娘ちゃん達大きくなりましたね」「綺麗な身長の階段」「お元気そうでよかったです」などの声が寄せられていた。