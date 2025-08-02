千葉vsいわき スタメン発表
[8.2 J2第24節](フクアリ)
※19:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 14 椿直起
MF 25 安井拓也
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 10 横山暁之
FW 39 森海渡
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 13 鈴木大輔
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 27 岩井琢朗
MF 67 日高大
FW 9 呉屋大翔
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
監督
小林慶行
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 5 白井陽貴
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 24 山下優人
MF 27 山中惇希
MF 32 五十嵐聖己
FW 28 キム・ヒョンウ
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 35 深港壮一郎
MF 14 山口大輝
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
FW 13 村上陽斗
FW 16 加藤大晟
監督
田村雄三
※19:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 14 椿直起
MF 25 安井拓也
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 10 横山暁之
FW 39 森海渡
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 13 鈴木大輔
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 67 日高大
FW 9 呉屋大翔
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
監督
小林慶行
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 5 白井陽貴
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 24 山下優人
MF 27 山中惇希
MF 32 五十嵐聖己
FW 28 キム・ヒョンウ
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 35 深港壮一郎
MF 14 山口大輝
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
FW 13 村上陽斗
FW 16 加藤大晟
監督
田村雄三