¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹ÈÖÁÈ¤Ï¡©²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡©¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¡Ä¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©
¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹ÈÖÁÈ¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ö👩🏼👩🏻🦰🐈⬛🍼🏠😂¡×¤¬É½¤¹ÈÖÁÈ¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖSam & Cat¡Ê¥µ¥à&¥¥ã¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖSam & Cat¡Ê¥µ¥à&¥¥ã¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢2014Ç¯°Ê¹ß¤ËE¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡ØiCarly¡Ê¥¢¥¤¥«¡¼¥ê¡¼¡Ë¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¥¹¡ÊVictorious¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¥µ¥à¤È¥¥ã¥Ã¥È¤Î2¿Í¤¬¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô