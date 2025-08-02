¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñ¡¦ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹²ñÄ¹¡¢£¹·î¤Ë¡È¼ã¼ê¥È¡¼¥¯´ë²è¡É»ÏÆ°¤Ø¡Ä¶¨²ñÀßÎ©£±£°¼þÇ¯Àé½©³Ú¤ÇÌÀ¸À
¡¡¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÀßÎ©£±£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¶½¹Ô¤Î¡È¥Ä¥¢¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡É¤È¤Ê¤ëµþÅÔ¸ø±é¤¬£²Æü¡¢µþÅÔ¡¦¤è¤·¤â¤ÈµÀ±à²Ö·î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¶¨²ñÄ¹¤ÎÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¤¬¡ÖµþÅÔ¤ËÀäÂÐ¤Ë·à¾ì¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èº£·î£±£¸Æü¤ÇÊÄ´Û¤¹¤ëµÀ±à²Ö·î¤ËÂå¤ï¤ëµþÅÔ¤Î¾ïÀß·à¾ì¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¡£¤Þ¤¿¡¢¾®·à¾ì¤Ç¼ã¼êÌ¡ºÍ»Õ¤È¥È¡¼¥¯¤¹¤ë´ë²è¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£´Ç¯£±£²·î¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡Ê£Î£Ç£Ë¡Ë¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¡Ö¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡×¤¬³«¾ì¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢Âçºå¤Î¤ª¾Ð¤¤Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ÈÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼ã¼êÌ¡ºÍ»Õ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÆ±¶¨²ñ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é£±£°Ç¯Í¾¤ê¡£¡ÖÌ¡ºÍ·à¾ì¡×¤ÏÅìµþ¡¦¿ÀÊÝÄ®¡¢½ÂÃ«¡¢Âçºå¡¦¿¹¥ÎµÜ¤Ë¤â³«´Û¤·¤¿¡£¥«¥¦¥¹¤Ï¡Ö£±£°Ç¯¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¡ÊÌ¡ºÍ»Õ¡Ë¤¬°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Ì¡ºÍ·à¾ì¤È¶¨²ñ¤¬¼ã¼ê¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥«¥¦¥¹¤Ï¡Ö·à¾ì¤Ï¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£±£¹£¸£·Ç¯¤ËÊÄ´Û¤·¤¿¿·µþ¶Ë¤ÎµþÅÔ²Ö·î¤«¤éµÀ±à²Ö·î¤Ø¤ÈÂ³¤¯Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö·Ý¿Í¤â¤½¤¦¡££Í¡½£±¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î²¦ºÂ¡Ë¤ò£²²ó¼è¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï»Ä¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ø¤Ã¤Ø¤Ã¤Ø¡£¤½¤ì°Ê³°¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Çä¤ì¤ë¤³¤È¤è¤ê¤âÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£°ì²ó°ì²ó¤ÎÉñÂæ¤ò£Í¡½£±¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸¤»Ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤òÇ°Æ¬¤Ë¡È¶µ·±¤È¤Ê¤ë¥Í¥¿¡É¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¸å¤í¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ä¸«¼è¤ê¿Þ¤éÃæ·ø·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎËË¤¬´Ë¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±·î¡¢ÃæÅÄ¥Ü¥¿¥ó¤ËÂå¤ï¤êÉû²ñÄ¹¿¦¤Ë¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤¬½¢¤¤¤¿¡£¥«¥¦¥¹¤Ï¡¢¿·Éû²ñÄ¹¿Í»ö¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤¿·Ý¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö²¿¤Ç²Ï°æ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÁÆÉÊ¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¤Ç¤¹¡£¡ØÉû²ñÄ¹°ÊÁ°¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¡Ù¸À¤¦¤¿¤éËÜ¿Í¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¡Ø¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬ÅÒÇî¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡×¡£¸½Âå¤Î·Ý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤Î¥Í¥¿¤ò¤«¤Ö¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²Ï°æÉû²ñÄ¹¤Ï¡Ö£³²óÏ¢Â³¤Ç°û¤ß¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤Ï½üÀÒ°·¤¤¡£¤ªÁ°¥ê¡¼¥Á¤ä¤¾¡×¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¡£¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤Ë¡Ö¥¨¡¼¥¹½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥«¥¦¥¹¤Ï£±£±Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï¼ã¼ê¤Ë¡Ê¤µ¤é¤Ë¡ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ø£Ä£Å£Î£Ä£Ï¡¡£Î£Å£Ø£Ô¡Ù¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¼«¿È¤¬£Î£Ç£Ë¤ÎËÜ¸ø±é¤Ê¤É¤ÇÃæ·øÌ¡ºÍ»Õ¤È¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¡ÖÃæÅÄ¥«¥¦¥¹Ì¡ºÍ¤Î£Ä£Å£Î£Ä£Ï¡×¤Îµ¡²ñ¤ò¼ã¼ê¤Ë¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÃæÅÄ¥«¥¦¥¹Ì¡ºÍ¤Î£Ä£Å£Î£Ä£Ï¡¡£Î£Å£Ø£Ô¡×¤ò¤¿¤Á¾å¤²¡¢º£Ç¯£¹·î¤«¤é¡Ö¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡×¡¢¡Ö½ÂÃ«¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡×¡¢¡Ö¤è¤·¤â¤ÈÊ¡²¬¡¡ÂçÏÂ¾Ú·ô·à¾ì¡×¤Û¤«¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ï¶¨²ñ½êÂ°¤Î¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¥È¥Ã¥È¡¢¤â¤ê¤ä¤¹¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ó¥¬¥í¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢¤¹¤ñ¤Ò¤í¤¬¤ê¤º¡¢¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ê½ÐÈÖ½ç¡Ë¡£