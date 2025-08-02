Ãæ¹ñ¤ÎÆ°²èÀ¸À®Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤¬»º¶ÈÈ¯Å¸¤ò¸å²¡¤·
À¸À®Åª¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊÀ¸À®AI¡Ë¤Ï»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Î¤Û¤É³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025À¤³¦¿Í¹©ÃÎÇ½Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸À®AI±þÍÑ¸µÇ¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏAI¤¬±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¢EC¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î»º¶È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀµÄÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢»º¶È¤Î¶¨ÎÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ÆÆÄ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤é¤¬À¸À®AI¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê±þÍÑ¥·¡¼¥ó¤ò¶¦¤ËÃµµá¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ¤Îé¶ÇÏ©¡Ê¥·¥å¥¨¡¦¥·¥ã¥ª¥ë¡¼¡Ë»á¤ÏAI¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¡¦±Ç²è¤ÎÁÏºî¤Î¼ÂÁ©·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£Æ°²èÀ¸À®¥Ä¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡ÖÌò¼ÔÇ¡×¤òÀ¸À®¤·¡¢¥·¡¼¥ó¹½ÃÛ¤ä³¨¥³¥ó¥ÆºîÀ®¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç´°·ë¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÁÇºà¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥¯¥¨¥ó¥«¡¦¥¢¥Ù¡¼¥é»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï10¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ëÆ°²èÀ¸À®Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Æ°²èÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡Ø²ÄÎî¡Ù¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸À®¤·¤¿Æ°²è¤Î¿ô¤Ï¡¢Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¹ç·×¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö²ÄÎî¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ´À¤³¦¤Ç4500Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÍ¤·¡¢Îß·×2²¯ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤È4²¯Ëç°Ê¾å¤Î²èÁü¤òÀ¸À®¤·¡¢2Ëü¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¸ÜµÒ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë