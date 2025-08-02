¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¤¬¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µÏ¿¤Î1»î¹ç5»Íµå¡¡À¶¸¶ÏÂÇî¤é¤ËÊÂ¤Ó7¿ÍÌÜ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡½2³ÚÅ·¡Ê2Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¤¬1»î¹ç¤Ç5¸Ä¤Î»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡1ÂÇÀÊÌÜ¤Ï½é²ó1»àÆóÎÝ¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯µå¤Ï1µå¤âÍè¤º¡¢¾¡Éé¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤·Á¤Ç¤Î»Íµå¡£3²ó¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤ó¤À¡£4²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¤Î3ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£6²ó¤Ï¿½¹ð·É±ó¡£8²ó¤Ï2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÇ´¤Ã¤Æ»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡1»î¹ç5»Íµå¤Ï¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢ÌçÅÄÇî¸÷¡ÊÆî³¤¡Ë¤é¤ËÊÂ¤Ö7¿ÍÌÜ¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜµÏ¿¤Ï1991Ç¯10·î13Æü¤ËÍî¹çÇîËþ¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿6»Íµå¡£¶áÆ£¤ÏÁ°Æü¤ÎºÇ½ªÂÇÀÊ¤«¤é6ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¤Î»Íµå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡1»î¹ç5»Íµå¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿Ã£À®¼Ô
ÅÚ°æÀµÇî¡Ê¶áÅ´¡Ë1974Ç¯5·î24Æü¡¡VSÆî³¤
À¶¸¶ÏÂÇî¡ÊÀ¾Éð¡Ë1987Ç¯9·î 6Æü¡¡VS¶áÅ´
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1989Ç¯5·î20Æü¡¡VS¥À¥¤¥¨¡¼
ÌçÅÄÇî¸÷¡ÊÆî³¤¡Ë1988Ç¯5·î27Æü¡¡VSºåµÞ
ÃæÂ¼µªÍÎ¡Ê¶áÅ´¡Ë2003Ç¯5·î 3Æü¡¡VSÆüËÜ¥Ï¥à
¶ä¡¡¡¡¼¡¡Ê³ÚÅ·¡Ë2014Ç¯10·î4Æü¡¡VS¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë2020Ç¯9·î27Æü¡¡VS¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë2025Ç¯8·î2Æü¡¡VS³ÚÅ·
¢¨µåÃÄÌ¾¤ÏÅö»þ