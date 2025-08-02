ÊÆ¥¦¥£¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¿©ÎÁ»Ù±ç¾õ¶·¤ò»ë»¡
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤¬1Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¿©ÎÁ»Ù±ç¾õ¶·¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î31Æü¤«¤é¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤¬1Æü¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼çÆ³¤¹¤ë±ç½õÃÄÂÎ¡Ö¥¬¥¶¿ÍÆ»ºâÃÄ¡×¤ò»ë»¡¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤é¤È²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÀïÆ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹â´±¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥¦¥£¥È¥³¥Õ»á¤Ïº£²ó¤ÎË¬Ìä·ë²Ì¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÊó¹ð¤·¡¢¡Ö½»Ì±¤Ë¿©ÎÁ¤È°åÎÅ»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î·×²èºöÄê¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼çÆ³¤Î¿©ÎÁ»Ù±ç¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤éÈóÆñ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
OHCHR¡Ê¡á¹ñÏ¢¿Í¸¢¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡Ë¤ÏÀè·î31Æü¡¢½»Ì±¤é¤¬¡Ö¥¬¥¶¿ÍÆ»ºâÃÄ¡×¤«¤é¿©ÎÁ¤òÄ´Ã£¤¹¤ë²áÄø¤Çº£Ç¯5·î27Æü°Ê¹ß¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1373¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÏ¢¤ä¹ñºÝ»Ù±çÃÄÂÎ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±ç½õÃÄÂÎ°Ê³°¤Ë¤â»Ù±ç³èÆ°¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£