°æ¿¹Èþ¹¬¡¡·ÝÇ½À¸³è40¼þÇ¯¡¢ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤ÏÄ¶Âç¸æ½ê¤È¤Î¡Èº®Íá¡É¡Ö¶¯Îõ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¿¹Èþ¹¬¡Ê56¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»Å»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç·ÝÇ½À¸³è40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿°æ¿¹¡£1985Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë°Ü¤·¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ª»Å»ö¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¥â¥ó¥À¥ß¥ó¤ÎCM¤Ç¤·¤ç¡£30Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£°æ¿¹¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤¢¤ó¤Þ¤êº®Íá¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¥í¥±¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È°æ¿¹¡£¡Ö»ä¤Í¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¢¤ì19ºÐ¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã°ÇÈÅ¯Ïº¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÇÅÐÊÌ²¹Àô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Î¹¤·¤Ê¤¬¤é¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¡×¤È°æ¿¹¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç2¿Í¤ÇÏªÅ·É÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¡¢Îî³¦¤ÎÏÃ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤µ¤ì¤¿¡£¡È¤â¤¦¤Õ¤ä¤±¤Æ¡Ä½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ã°ÇÈ¤µ¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡£¡È¤ªÁ°¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤éÃÏ¹ö¤ËÍî¤Á¤ë¤¾¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡£¡È²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤«¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦¤Í¡¢³Ú¤·¤¯Æþ¤Ã¤¿¤ê¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¶¯Îõ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£