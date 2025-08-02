Æ«·Ý²È¤Î¡È»Õ¾¢¤ÈÄï»Ò¡É¤¬¥É¥í¥É¥íÉÔÎÑ¢ª¤È¤³¤í¤¬5Ç¯¸å¡Ö°¦¤Ï»¦°Õ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ä31ºÐ½÷À¤¬¡Ö²¿ÅÙ¤â°¦¤·¤¿ÃË¡Ê37¡Ë¡×¤ò»¦³²¤·¤¿¥ï¥±¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡Ë
¡¡Æ«·Ý¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢6ºÐÇ¯¾å¤Î»Õ¾¢¤Î¤â¤È¤Ë¤Ä¤¤¤¿31ºÐ¤Î½÷À¡£2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¿È¤Ê¤¬¤é¡¢ÃË½÷¤ÎÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Îµö¤µ¤ì¤¶¤ëÎø¤¬¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¡È¶Ã¤¤Î·ëËö¡É¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£2021Ç¯¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡Ë¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤Ê¤ª¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éËÜ¹Æ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
Æ«·Ý²È¤Î»Õ¾¢¤ÈÄï»Ò¤¬¼º³Ú±à
¡¡¾®ÁÒÀéÎ¤¡ÊÅö»þ31¡Ë¤ÏÂç³Ø¤ÎÆ«·Ý¥³¡¼¥¹¤òÂ´¶È¤·¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿À½Æ«½ê¤Ë¶Ð¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¶á¤¯¤ÎÊÌ¤Î¹©Ë¼¤ËÆ±¤¸Âç³Ø¤ò½Ð¤¿1³ØÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£Æ±À³´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀéÎ¤¤¬26ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ê¡¢ºÇ½é¤ÏÀéÎ¤¤Î¼Â²È¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë2¿Í¤ÎÆ«·Ý¤Î¹©Ë¼¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤È¤ÏÊÌÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ÀéÎ¤¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÆ«·Ýµ»½Ñ¤¬Ì¤½Ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÔÅÁÅý»º¶Èµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤¬³«¤¯Æ«¼§´ï±þÍÑ¥³¡¼¥¹¤Ë2Ç¯´ÖÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤Î¤Á¤Ë°¦¿Í¤È¤Ê¤ë·§ÌîÌÀ¤µ¤ó¡ÊÆ±37¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·§Ìî¤µ¤ó¤Ï100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÍÒ¸µ¤Î¼¡ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢µ»½ÑÀìÌç¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢²È¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ÔÅÁÅý»º¶Èµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Ç¸¦µæ¤·¡¢µ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·§Ìî¤µ¤ó¤Ë¤âºÊ»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÀéÎ¤¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤ËÄ¹½÷¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£»ÒÈÑÇº¤À¤Ã¤¿¤·¡¢É×ÉØÃç¤â·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ò·Àµ¡¤ËºÊ¤È¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀéÎ¤¤â¼Â²È¤Ø°Ü¤Ã¤¿¤Î¤ò¶¤ËÉ×¤È¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É×¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Öº£¤ÏÆ«·Ý¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤éº¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æµñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£ÀéÎ¤¤ÏÂº·É¤ÎÇ°¤«¤é·§Ìî¤µ¤ó¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·§Ìî¤µ¤ó¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¶áÉÕ¤¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤ÏÆùÂÎ´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤âÇ»¸ü¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤ÎSM¥×¥ì¥¤¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¡¢·§Ìî¤µ¤ó¤¬Ë¾¤à¤³¤È¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤â±þ¤¨¤¿¡£
¡¡±þÍÑ¥³¡¼¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö·§ÌîÀèÀ¸¤Îµ»½Ñ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Äï»ÒÆþ¤ê¤·¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢·§Ìî¤µ¤ó¤Î¹©Ë¼¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÎ¤¤Ï·§Ìî¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢ÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÇ®¿´¤ÇÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤Ï·§Ìî¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·§Ìî¤µ¤ó¤¬ºÊ¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿²¼¼¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÊ¤ÈÄ¹½÷¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢ºÊ¤¬¡Ö2¿ÍÌÜ¤ÎÍ½Äê¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤â¡¢¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¡¢¤¤Ã¤ÈÀÍß¼«ÂÎ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÊ¤Ï¡¢ÀéÎ¤¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÆ«·Ý¤Î»Õ¾¢¤ÈÄï»Ò¤È¿®¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æüº¢¤ÎÈà½÷¤ÎÂÖÅÙ¤«¤é¤â¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÎ¤¤ÎÉ×¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¼«Âð¤Î¹©Ë¼¤ÇÆ¯¤¡¢ÀéÎ¤¤Ïµ¢¤ê¤¬¸á¸å9»þ²á¤®¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËÍ¶¤¦¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö´õË¾¤ËÅº¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡£º£¤ÏÆ«·Ý¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¡£²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×
¡¡ÀéÎ¤¤ÏÇ®¿´¤Ë½¤¶È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÉ×ÉØ¤Ç»×¤¤»×¤¤¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¤Î¤¬Ì´¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç2¿Í¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ï¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢·§Ìî¤µ¤ó¤ÏÀéÎ¤¤È¤Î´Ø·¸¤À¤±¤Ë·è¤·¤ÆÅ®¤ì¤º¡¢²ÈÂ²¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢½é·Ø¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀéÎ¤¤Ï¤½¤ì¤¬ÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¡£µá¤á¤ë¤À¤±¥»¥Ã¥¯¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¡¢·è¤·¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤´Ø·¸¡£µß¤¤¤Ï·§Ìî¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬°Ê³°¤Î½÷¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÒÀèÀ¸¤Î¹ÔÆ°¤¬»ä¤Î»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤â¥¨¥Ã¥Á¤â»ä¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤Í¡Ó
¡Ò¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀéÎ¤¤À¤±¤À¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¤Í¡Ó
¡¡·§Ìî¤µ¤ó¤¬ºÊ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤Ë¤â°Û¾ï¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¤³¤Ê¤¤¤À¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î·ï¤â¤¢¤ë¤«¤éÀº¿À¤¬¥°¥é¥°¥é¡£1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¡£»ä¤Ë¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£»ä¤¬ÀèÀ¸¤Î¤â¤È¤òµî¤ê¡¢¼«»¦¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âº¨¤ß¤Þ¤¹¡Ó
¡ÒÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤´¤á¤ó¤Í¡Ó
¡Ò·ëº§¤â¤Ç¤¤Ø¤ó¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ï³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó
¡ÒÊ¬¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ó
¡ÒËÜÅö¤Ë1¿Í¤Ç¿²¤Æ¤è¡£¤ª´ê¤¤¡¢ÌóÂ«¼é¤Ã¤Æ¡Ó
¡ÒÌóÂ«¤ä¡Ó
5Ç¯¤·¤«»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö2¿Í¤ÎÉÔÎÑ¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËËµ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÌª·î¤Î´Ø·¸¤Ç¤â¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤¬5Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¤È¡¢ÀéÎ¤¤Î°¦Áþ´¶¾ð¤¬¸Â³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·§Ìî¤µ¤ó¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë¼»ÅÊ¿´¡¢º£¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë³ëÆ£¡¢Æ«·Ý²È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ·§Ìî¤µ¤ó¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦·§Ìî¤µ¤ó¤ò»¦¤·¤Æ·ºÌ³½ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡ÔÄ¨Ìò¤Ï¡Ä¡Õ¡Ö¤Ê¤¼Ì¼¤«¤éÉã¿Æ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤«¡×Èï³²¼Ô¤ÎºÊ¤¬µã¤Êø¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡ÄÆ«·Ý²È¤Î¡È»Õ¾¢¤ÈÄï»Ò¡É¤¬¥É¥í¥É¥íÉÔÎÑ¡Øµö¤µ¤ì¤¶¤ëÎø¡Ù¤¬¾·¤¤¤¿ºÇ°¤Î·ëËö¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡Ë¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê½ô²¬ ¹¨¼ù¡Ë