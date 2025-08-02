±©º¬¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âÉ÷¤Ï¥¹¥´¤¤¡ªºÇÂç9m/s¤Î¶¯É÷¡õ±©º¬±£¤·Àß·×¤Ç¡¢°Â¿´¡õ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²Æ¤ò¡£¡Ú¥¸¥¹¥é¥¤¥Õ¡Û¤Î¼¡À¤Âå¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
±©º¬¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âÉ÷¤Ï¥¹¥´¤¤¡ª¡Ú¥¸¥¹¥é¥¤¥Õ¡Û¤Î¼¡À¤Âå¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¶¶¯ÎÏ¤ÊÉ÷ÎÌ¤¬ÆÃÄ§¤Î¹âµ¡Ç½¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡£LED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤äÌµÃÊ³¬É÷ÎÏÄ´À°¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤â°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢±©º¬¤ò±£¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤ä½¼ÅÅ¾õÂÖ¡¢É÷Â®¤Ê¤É¤ò¥Õ¥¡¥óÃæ±û¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¹âÀÇ½¥Ö¥é¥·¥ì¥¹¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·ºÇÂç9m/s¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÉ÷¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¥¬¡¼¥ÉÉôÊ¬¤Ï±©º¬¤ò´°Á´¤Ë°Ï¤¤¡¢É÷¤òÂ¾Êý¤ËÆ¨¤µ¤º¡¢ÆâÉô¤ËÔ¼¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Ä¾´ÑÅª¤Ê¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÆ°ºî¤ÇÉ÷Â®¤ÎÌµÃÊ³¬Ä´Àá¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ï¥ó¥Ü¥¿¥ó¤ÇÅÅ¸»ON/OFF¡¢ÊÒ¼ê¤Ç´ÊÃ±¤ËÁàºî²ÄÇ½¡£½¼ÅÅ¤Ë¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡´ï¤È¤ÎÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¤Type-c¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¡£
±©º¬¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âÉ÷¤Ï¥¹¥´¤¤¡ª¡Ú¥¸¥¹¥é¥¤¥Õ¡Û¤Î¼¡À¤Âå¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¶¶¯ÎÏ¤ÊÉ÷ÎÌ¤¬ÆÃÄ§¤Î¹âµ¡Ç½¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡£LED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤äÌµÃÊ³¬É÷ÎÏÄ´À°¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤â°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢±©º¬¤ò±£¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤ä½¼ÅÅ¾õÂÖ¡¢É÷Â®¤Ê¤É¤ò¥Õ¥¡¥óÃæ±û¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¹âÀÇ½¥Ö¥é¥·¥ì¥¹¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·ºÇÂç9m/s¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÉ÷¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¥¬¡¼¥ÉÉôÊ¬¤Ï±©º¬¤ò´°Á´¤Ë°Ï¤¤¡¢É÷¤òÂ¾Êý¤ËÆ¨¤µ¤º¡¢ÆâÉô¤ËÔ¼¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Ä¾´ÑÅª¤Ê¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÆ°ºî¤ÇÉ÷Â®¤ÎÌµÃÊ³¬Ä´Àá¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ï¥ó¥Ü¥¿¥ó¤ÇÅÅ¸»ON/OFF¡¢ÊÒ¼ê¤Ç´ÊÃ±¤ËÁàºî²ÄÇ½¡£½¼ÅÅ¤Ë¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡´ï¤È¤ÎÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¤Type-c¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¡£