¡Ö½ë¤¤¤±¤ÉÇöÃå¤Ï¶ì¼ê¡×¤Ê¿Í¤Ø¡ª¡ÚZARA¡Û40¡¦50Âå¤ÎÁêËÀ¡ª¡ÖÎÃ¤·¤²¥·¥ã¥Ä¡×
¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢È©¤òÏª½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¼Â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£ÆÃ¤Ë40¡¦50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¸ª¤äÏÓ¡¢¤ªÊ¢¤Ê¤É±£¤·¤¿¤¤¥Ñー¥Ä¤âÁý¤¨¤¬¤Á¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢Äø¤è¤¤Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ç·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥ー¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤ä¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ï±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¡ÖÎÃ¤·¤²¥·¥ã¥Ä¡×¡£¤¢¤ì¤³¤ìÇº¤Þ¤º¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÃå¤é¤ì¤½¤¦¤Ê²Æ¤Î±©¿¥¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯Ãå¤³¤Ê¤¹
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥·¥ï²Ã¹©¥»¥ß¥·ー¥¹¥ëー¥·¥ã¥Ä¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ó¸µ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë³«¤¤¤¿V¥Í¥Ã¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÇº¤Þ¤º¤ËÃå¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¶»¸µ¤¬¾¯¤·¹¤á¤Ë³«¤¤¤ÆÆ©¤±´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥¯¥·ー¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤æ¤¨¡£¥·¥ï²Ã¹©¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÇÈ©¤¬Æ©¤±¤¹¤®¤º¡¢¥Ñ¥Õ¥¹¥êー¥Ö¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥É¥í¥¹¥È¤ò¥¥å¥Ã¤È¹Ê¤ì¤Ð¡¢¤Õ¤ó¤ï¤êÎ©ÂÎÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¾åÉÊ¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¤æ¤Ã¤¿¤ê·Ú¤ä¤«¤ÊËã¥·¥ã¥Ä¤ò¥µ¥é¥Ã¤È±©¿¥¤Ã¤Æ
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥é¥ßー¥·¥ã¥Ä ZW COLLECTION¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ëã¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥é¥ßーÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¡¢²Æ¤é¤·¤¤È¾Âµ¥·¥ã¥Ä¡£¥é¥ßー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤Ç¡¢È©¤òÊ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤â·Ú¤ä¤«¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÉý¤Î¤¢¤ëÂµ¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÓ¤Þ¤ï¤ê¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÉ÷¤ò´Þ¤ó¤Ç¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ã¥Ä¤Ê¤é¡¢¥¤¥ó¥Êー¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¥µ¥é¥Ã¤È±©¿¥¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º ¥»¥ß¥·ー¥¹¥ëー ¥Õ¥ë¥¤¥É¥·¥ã¥Ä¡×\6,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥¢ー¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ©¤±¤¹¤®¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¡¢¥·¥¢ー´¶¹µ¤¨¤á¤Î¥»¥ß¥·ー¥¹¥ëーÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¤«¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆ©¤±´¶¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢È©¤ä¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£¿¼¤ß¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Î¤¢¤ë¥Þ¥ë¥µ¥é¿§¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
´Å¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤â·Ú¤ä¤«ÁÇºà¤Ç¹¶Î¬
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥Õ¥ê¥ë¥·¥ã¥Ä¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥ê¥ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡¢ÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬ÀäÂç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤³¤Á¤é¤ÏÍî¤Á´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÇö¼ê¤Î¥ê¥è¥»¥ëº®ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿´¶¤¸¤ÇÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤â¡£¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ë¤È¥Õ¥ê¥ë¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÁ°¤ò³«¤±¤Æ±©¿¥¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥ê¥é¥¯¥·ー¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬³ð¤¤¤½¤¦¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§tama.N