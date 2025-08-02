¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û12°ÂÂÇ7ÆÀÅÀ¤ÇÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¡¡4ÈÖ¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2ËÜ¡¢¾¾ËÜ¹ä¤Ï2ËÜ¤ÎÄ¹ÂÇ
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à7-1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹(2Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)
ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÅêÂÇ¤«¤ß¹ç¤¤Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢2ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ä·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÁ¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¤«¤é2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£4²ó¤Ë¤ÏÌîÂ¼Í¤´õÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÈ¯¤Î¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥óÅê¼ê¤Ï3²ó¤Ë¿ùËÜÍµÂÀÏºÁª¼ê¤Ë10¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢5²ó¤òÅê¤²1¼ºÅÀ¡£¤¤Ã¤Á¤ê»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
6²ó¤Ë¤Ï¡¢·´»ÊÁª¼ê¤¬2ÈÖ¼ê¤Î»³粼ñ¥°ìÏºÅê¼ê¤«¤é6¹æ¥½¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£8²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¾¾ËÜ¹äÁª¼ê¤¬»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç5ÅÀÌÜ¡¢9²ó¤Ë¤Ï¾¾ËÜÁª¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢12°ÂÂÇ¤Ç7ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¼ê¿Ø¤Ï¡¢6²ó¤«¤é·ÑÅê¡£¾å¸¶·òÂÀÅê¼ê¡¢¶Ì°æÂçæÆÅê¼ê¡¢ÅÄÃæÀµµÁÅê¼ê¡¢ã·Æ£Í§µ®ºÈÅê¼ê¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥óÅê¼ê¤¬º£µ¨3¾¡ÌÜ¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Æü9²ó2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤º¡¢ÌµÇ°¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¤¢¤¤Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢Ãù¶â¤¬ºÆ¤Ó20¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£