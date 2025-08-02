Ãæ¹¾ÍÎ¤¡¢36Ç¯Á°¡È¾åµþ¤·¤¿Æü¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡Ö¼ã¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö»þÂå¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡¡Í§¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¾åµþ¡ÖåºÎï¤Ê¤ªÍ§Ã£¤Ð¤«¤ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ºî²È¡¦²Î¼ê¤ÎÃæ¹¾ÍÎ¤¡Ê51¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£36Ç¯Á°¤Î¾åµþ¤·¤¿Æü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼ã¤¤¤Ê¤¡¡×36Ç¯Á°¤Î¡È¾åµþ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿Ãæ¹¾ÍÎ¤
¡¡¡Ö1989Ç¯8·î1Æü¿·Âçºå±Ø¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¾åµþ¤ÎÆü¡¢Í§¤À¤Á¤¬¸«Á÷¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼ã¤«¤ê¤·Æü¤ÎÃæ¹¾¤ÈÍ§¿Í5¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¤«¤é36Ç¯¡£¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤À¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Îµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¼ã¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö»þÂå¤ò´¶¤¸¤ë¤Í¡Á¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤ªÍ§Ã£¤Ð¤«¤ê¡×¡ÖÅö»þ¤Î½÷»Ò¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥³¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ì»×¤¤½Ð¡¡¿´µ±¤¯»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼ã¤¤¤Ê¤¡¡×36Ç¯Á°¤Î¡È¾åµþ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿Ãæ¹¾ÍÎ¤
¡¡¡Ö1989Ç¯8·î1Æü¿·Âçºå±Ø¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¾åµþ¤ÎÆü¡¢Í§¤À¤Á¤¬¸«Á÷¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼ã¤«¤ê¤·Æü¤ÎÃæ¹¾¤ÈÍ§¿Í5¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¤«¤é36Ç¯¡£¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤À¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Îµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¼ã¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö»þÂå¤ò´¶¤¸¤ë¤Í¡Á¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤ªÍ§Ã£¤Ð¤«¤ê¡×¡ÖÅö»þ¤Î½÷»Ò¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥³¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ì»×¤¤½Ð¡¡¿´µ±¤¯»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£