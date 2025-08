JR西日本(西日本旅客鉄道)はサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした「ハローキティ新幹線」の新作グッズを、7月29日(火)からコラボ新幹線内やオンラインショップで販売している。8月15日(金)からは第2弾も発売する。

「ハローキティ新幹線 マスコットチャーム」(2420円) (C) 2025 SANRIO CO., LTD.APPROVAL NO. L657440

「ハローキティ新幹線 新幹線ハットぬいぐるみ」(3300円) (C) 2025 SANRIO CO., LTD.APPROVAL NO. L657440

制服を着たハローキティの「マスコットチャーム」(2420円)や、コラボ新幹線がモチーフのピンクのハットを被った「新幹線ハットぬいぐるみ」(3300円)がお目見えしている。

耳とリボンがついた「ポーチ」(2420円)や、同じデザインの「トートバッグ」(2860円)、コラボ新幹線型のポーチの中にエコバッグが入った「エコバッグ&新幹線ポーチ」(3300円)もラインアップ。ハローキティ新幹線1号車「HELLO!PLAZA」限定で、横向きの新幹線ポーチに「地域ハローキティ」のイラストが描かれたエコバッグも販売している。

「ハローキティ新幹線 ポーチ」(2420円) (C) 2025 SANRIO CO., LTD.APPROVAL NO. L657440

「ハローキティ新幹線 エコバッグ&新幹線ポーチ(よこ)」(3300円)HELLO!PLAZA限定商品 (C) 2025 SANRIO CO., LTD.APPROVAL NO. L657440

西日本の9つの県がテーマになった「地域ハローキティ」がデザインされた「シークレット マスコット」(1980円)と「シークレット チャーム」(880円)は、どれが出るかお楽しみとなっている。

「ハローキティ新幹線 地域 ハローキティ シークレット マスコット(全9種類)」(1980円) (C)2025 SANRIO CO., LTD.APPROVAL NO. L657440

「ハローキティ新幹線 地域 ハローキティ シークレット チャーム(全9種類)」(880円) (C)2025 SANRIO CO., LTD.APPROVAL NO. L657440

8月15日(金)からは第2弾として、カラビナ部分がハート型になった「立体キーホルダー」(1430円)や、フェイスモチーフの「水琴鈴」(1430円)が発売される。

「ハローキティ新幹線 立体キーホルダー」(1430円)(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661265

「ハローキティ新幹線 水琴鈴」(1430円)(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661265

販売は、ハローキティ新幹線1号車「HELLO!PLAZA」、京都鉄道博物館ミュージアムショップ、ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」、JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」、トレインボックス WESTERモール店など。価格は税込み。



(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661265