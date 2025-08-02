²£ÃÇ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡ÄÆ§ÀÚÆâ¤ÇÆÃµÞÎó¼Ö¤È¼«Å¾¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤·¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿64ºÐ½÷À¤¬¥±¥¬ Ìó2»þ´Ö±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Ë
¡¡°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤ÎÌ¾Å´¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç8·î2Æü¡¢Îó¼Ö¤È¼«Å¾¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤·¡¢64ºÐ¤Î½÷À¤¬·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2Æü¸áÁ°8»þ45Ê¬¤´¤í¡¢°ìµÜ»Ôº£°ËÀªÄ®¤Ë¤¢¤ëÌ¾Å´Ì¾¸Å²°ËÜÀþ¤ÎÆ§ÀÚÆâ¤Ç¡¢ÆÃµÞÎó¼Ö¤¬¼«Å¾¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìµÜ»Ô¤Ë½»¤à64ºÐ¤Î½÷À¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¡¢±¦¼ê¤Ë·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤ÏÆ§ÀÚ¤ò²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢±¿Å¾»Î¤¬µÞ¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸åÉô¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Îó¼Ö¤Î¾èµÒ¤é¤ª¤è¤½100¿Í¤Ë¡¢¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÌ¾Å´Ì¾¸Å²°ËÜÀþ¤ÎÌ¾Å´°ìµÜ±Ø¤«¤é¿·ÌÚÁ¾Àî±Ø¤Î´Ö¤Ç¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£