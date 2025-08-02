´ßËÜ²ÃÀ¤»Ò¡¢¡È2ÂæÌÜ¤Î°¦¼Ö¡É¤Ï50Ç¯Á°¤Î¡È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÌ¾¼Ö¡É¡ÖÀï¼Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¾æÉ×¤Ê¼Ö¡×¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°ÏÃ¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´ßËÜ²ÃÀ¤»Ò¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡ÊÌðºî·ó¡¦¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¤¤ç¤¦2ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£´ßËÜ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°¦¼Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¾ºî±Ç²è¡¦CM¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ÚºÇ¿·ÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¥É¥¢¤Î¸ü¤ß¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ä´ßËÜ²ÃÀ¤»Ò¡¢2ÂæÌÜ¤Î50Ç¯Á°¤Î¡È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÌ¾¼Ö¡É¤ÎÁ´ËÆ
¡¡¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¡¢¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¡Ê2018Ç¯»àµî¡Ë¤é±éµ»ÇÉ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¿¤Á¤È¶¦±é¡£¡Ö¤³¤Î»Ò¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´õÎÓ¤µ¤ó¤Î°¦¤¢¤ë¤·¤´¤¤Ë´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£´õÎÓ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥«¥é¡¼¤ÎCM¤Ç¤â¶¦±é¡£´õÎÓ¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤Ç¸«¤»¤¿¡¢¥×¥íº²¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡½é°¦¼Ö¤Î¥È¥è¥¿¡Ø¥«¥ê¡¼¥Ê¡Ù¤Î¤¢¤È¤Ë´ßËÜ¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¡Ö±¿Å¾¤¬²¼¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àï¼Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¾æÉ×¤Ê¼Ö¡×¤È¸ì¤ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤¬¸Ø¤ë¡ÈÌ¾¼Ö¡É¡£1974Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ±¼Ö¤Ï¡¢Æ±¥á¡¼¥«¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ñ¤Ð¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£È¯Çä³«»Ï¤«¤é50Ç¯¤ò·Ð¤¿º£¤â¿Íµ¤¤Î1Âæ¤Ë¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤â¡ÖÌÜ¤¬Âç¤¤¤¤Í¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡¥ï¥´¥ó¤¬¿Íµ¤¤ÎÆ±¼Ö¤À¤¬¡¢´ßËÜ¤Ï¥»¥À¥ó¤òÁªÂò¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¡Ö¤³¤Î¸ü¤ß¡×¤È¤½¤Î´è¾æ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Î»î¾è¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ÂÄê´¶¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤âÆ±¼Ö¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´ßËÜ¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÆþ¸ý¤Çµ¯¤¤¿º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ö°Ê¹ß¤â¡¢°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤³°¹ñ¼Ö¤¬Â¿¤¤´ßËÜ¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Î¿ô¡¹¤â¡¢´ßËÜ¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÌÌî±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë´ßËÜ¤Ï¡¢¡ØHANA-BI¡Ù¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËÌÌî´ÆÆÄ¤«¤éÉáÄÌ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤»Ø¼¨¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥É¥¥É¥¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐËÌÌî±Ç²è¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¶öÁ³¤Ë¤â¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢±Ç²è»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¡£¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à²á¤®¤ë¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï¡£
¡ÚºÇ¿·ÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¥É¥¢¤Î¸ü¤ß¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ä´ßËÜ²ÃÀ¤»Ò¡¢2ÂæÌÜ¤Î50Ç¯Á°¤Î¡È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÌ¾¼Ö¡É¤ÎÁ´ËÆ
¡¡¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¡¢¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¡Ê2018Ç¯»àµî¡Ë¤é±éµ»ÇÉ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¿¤Á¤È¶¦±é¡£¡Ö¤³¤Î»Ò¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´õÎÓ¤µ¤ó¤Î°¦¤¢¤ë¤·¤´¤¤Ë´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£´õÎÓ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥«¥é¡¼¤ÎCM¤Ç¤â¶¦±é¡£´õÎÓ¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤Ç¸«¤»¤¿¡¢¥×¥íº²¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥ï¥´¥ó¤¬¿Íµ¤¤ÎÆ±¼Ö¤À¤¬¡¢´ßËÜ¤Ï¥»¥À¥ó¤òÁªÂò¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¡Ö¤³¤Î¸ü¤ß¡×¤È¤½¤Î´è¾æ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Î»î¾è¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ÂÄê´¶¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤âÆ±¼Ö¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´ßËÜ¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÆþ¸ý¤Çµ¯¤¤¿º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ö°Ê¹ß¤â¡¢°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤³°¹ñ¼Ö¤¬Â¿¤¤´ßËÜ¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Î¿ô¡¹¤â¡¢´ßËÜ¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÌÌî±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë´ßËÜ¤Ï¡¢¡ØHANA-BI¡Ù¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËÌÌî´ÆÆÄ¤«¤éÉáÄÌ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤»Ø¼¨¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥É¥¥É¥¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐËÌÌî±Ç²è¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¶öÁ³¤Ë¤â¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢±Ç²è»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¡£¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à²á¤®¤ë¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï¡£