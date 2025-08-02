Ç¤Îº¤¤Ã¤¿¡Ø¿©¤Ù¥à¥é¡Ù¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤È¡¢»î¤·¤¿¤¤3¤Ä¤ÎÂÐ½èË¡
Ç¤Î¿©¤Ù¥à¥é¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø
¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¼¡¤Î¿©»ö¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿©¤Ù¥à¥é¤¬¡¢Ç¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëÆÃÀ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿©¤Ù¥à¥é¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê ²÷Å¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´Ä¶ ¥Õー¥É¤Î¿©¤ÙË°¤ ¹¥¤ß¤ÎÊÑ²½
·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢»õÆù±ê¤ä¸ýÆâ±ê¤Ê¤É¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶¯¤¤ÄË¤ß¤Î¤»¤¤¤Ç¿©Íß¤¬½Ð¤º¡¢¶õÊ¢¤¬¸Â³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤À¤±¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£¾Ã²½´ï·Ï¤Î·Ú¤¤ÉÔÄ´¤ä¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î½é´ü¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¿©Íß¤Ë¥à¥é¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á¡ºÙ¤ÊÇ¤Î¾ì¹ç¡¢Éô²°¤ÎÌÏÍÍÂØ¤¨¤äÍèµÒ¡¢¶á½ê¤Î¹©»ö¤Î²»¤Ê¤É¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ°ì»þÅª¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÏÀ³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËèÆüÆ±¤¸¥Õー¥É¤À¤ÈË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¹¥¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤¬¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¡á¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¶¯°ú¤ËÆ±¤¸¥Õー¥É¤ò·ÑÂ³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¿©¤Ù¥à¥é¤¬¿©»ö¤ÎµñÈÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¿©ÍßÉÔ¿¶¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»î¤·¤¿¤¤¡ª²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÇ¤Î¿©¤Ù¥à¥éÂÐºö
¿©¤Ù¥à¥é¤È¡Ö¿©ÍßÉÔ¿¶¡×¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬²¿Æü¤âÂ³¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¸µµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¡¢ÇÓ¤»¤Ä¤ÏÀµ¾ï¤«¡¢¹ÔÆ°¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
1.·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈÁá¤á¤Î¼õ¿Ç
Ç¤Î¿©¤Ù¥à¥é¤¬Â³¤¯¤È¤¡¢¤Þ¤º³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤¬·ò¹¯¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Ç¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò±£¤¹·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï¸µµ¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¿©¤Ù¥à¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸µµ¤¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢2Æü¤Û¤ÉÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¤À¤±¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤Æü¤¬¿ôÆüÂ³¤¯¡¢¤ª¿å¤â¤¢¤Þ¤ê°û¤Þ¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤ºÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¿¤â°Û¾ï¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¼õ¿Ç¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
2.¿©»ö´Ä¶¤Î¸«Ä¾¤·
·ò¹¯¤Ë²¿¤âÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿©»ö´Ä¶¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¤Î¿©»ö¤Ë¥à¥é¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¿·¤·¤¤ÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢²ÃÎð¤äÂÎ½Å¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿©´ï¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤È´ØÀá¤¬¤«¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ó¤ò²¼¤²¤ë»ÑÀª¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¾ì¹ç¤â»ÑÀª¤¬°ÂÄê¤·¤Å¤é¤¯¡¢¿©´ï¤Î¹â¤µ¤ä³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ï¿©´ï¼«ÂÎ¤Î¿¼¤µ¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.¥Õー¥É¤Ë¤Ò¤È¹©É×
¤â¤·¡¢¤¤¤Ä¤â·è¤Þ¤Ã¤¿Æ±¤¸¥Õー¥É¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¾¯¤·ÊÑ²½¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤È¿©¤¤¤Ä¤¤¬Ìá¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿ô¼ïÎà¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬°ã¤¦¥Õー¥É¤ò¤È¤¤É¤ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©¤Ù¥à¥é¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õー¥É¤Ï600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç10～20ÉÃ¤¯¤é¤¤¤òÌÜ°Â¤Ë¾¯¤·²¹¤á¤ë¤È¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤Æ¡¢Ç¤Î¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Í¿¤¨¤ëÁ°¤ËÉ¬¤º²¹ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Õー¥É¤ò°ìµ¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Î¿ÈÂÎ¤Ï°ß¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÆü¤Ëµ¬ÄêÎÌ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ¤ÎÆÃÀ¾å¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢µÞ¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á»ô¤¤¼ç¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ò¹¯Åª¤ÊÇ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¿©»ö¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾Ç¤é¤º¾¯¤·¤º¤Ä¸¶°ø¤òÃµ¤ê¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê¿©¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)