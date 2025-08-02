¸µÌÚÂç²ð»á¡ÖW¥À¥¤¥¹¥±¡×2S¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤«¤Ã¤±¤§¡×¡Ö¥³¡¼¥Ç¤âºÇ¹â¡×¡Ö¹ë²Ú²á¤®¡×
¡¡µð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¸µÌÚÂç²ð»á¡Ê53¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ìë19:00¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ØTHEÀ¤Âå´¶¡Ù²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¡¡Îò»ËÅªÂçµÕÅ¾¡¡¥Ù¥¹¥È10¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¡£
¡¡¶¦±é¤Î¾¾ºäÂçÊå»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖW¥À¥¤¥¹¥±¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤«¤Ã¤±¤§¡×¡Ö¹Ã»Ò±à¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£¹ë²Ú²á¤®¡Á¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡¢¥³¡¼¥Ç¤âºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£