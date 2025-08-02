Æü¸þºä46¡¦ÉÙÅÄÎë²Ö¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð
¡¡Æü¸þºä46¡¦ÉÙÅÄÎë²Ö¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØÎë²Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡Ù¤è¤ê¡¢ÉõÆþÆÃÅµ¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Î¿·¤¿¤Ê³¨ÊÁ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡¦ÉÙÅÄÎë²Ö¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¥È¤ÎÅ¡Âð¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²Å¾¤ÖÉÙÅÄ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃë¿²¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿Ä¾¸å¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤Î8·î5Æü20»þº¢¤«¤é¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆü¸þºä¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿Âè3²óÀ¸ÇÛ¿®¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¥í¥±¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ä±þÊçÊýË¡¤ÏÂÓ¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÉôÊ¬¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¸þºä46¡¦ÉÙÅÄÎë²Ö1st¼Ì¿¿½¸¡ØÎë²Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢¸÷Ê¸¼Ò¤è¤ê8·î5ÆüÈ¯Çä¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë¡£²Á³Ê¤Ï2600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡¦ÉÙÅÄÎë²Ö¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¥È¤ÎÅ¡Âð¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²Å¾¤ÖÉÙÅÄ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃë¿²¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿Ä¾¸å¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤Î8·î5Æü20»þº¢¤«¤é¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆü¸þºä¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿Âè3²óÀ¸ÇÛ¿®¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¥í¥±¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ä±þÊçÊýË¡¤ÏÂÓ¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÉôÊ¬¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¸þºä46¡¦ÉÙÅÄÎë²Ö1st¼Ì¿¿½¸¡ØÎë²Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢¸÷Ê¸¼Ò¤è¤ê8·î5ÆüÈ¯Çä¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë¡£²Á³Ê¤Ï2600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£