NARITA THOMAS SIMPSONが1日、神奈川・横浜BUNTAIにてツアー『KURE Presents THE VERY BEST OF FANTASY NARITA THOMAS SIMPSON 夏越の大祓 2025』のファイナル公演を開催した。成田昭次(ボーカル、ギター)の誕生日当日にあたるこの日は、Rockon Social Clubの前田耕陽と高橋和也がサプライズで登場し、会場を大いに沸かせた。

NARITA THOMAS SIMPSONは、成田、寺岡呼人(ベース)、青山英樹(ドラム)による3ピースバンド。6月30日の神奈川・Billboard Live YOKOHAMAを皮切りに、Billboard Live全20公演を10日間で実施し、日本人アーティスト史上最長となる連続公演記録を達成したばかり。この日も、ツアータイトルにちなんだ“茅の輪”がステージ中央に設置され、特別な一夜を彩った。オープニングは「冒険者たちのうた」。続いて「BIG BAND BEAT!」「ギラギラ」などが披露され、成田は「めちゃくちゃうれしいです。57歳になりました」とファンの前で笑顔を見せた。「人生を振り返っても、こんなにすごい誕生日は初めて」と語る場面もあり、メンバーも「成田昭次祭です!」と祝福を送った。MCでは6月にリリースされたベスト盤『THE VERY BEST OF FANTASY NARITA THOMAS SIMPSON』に触れ、寺岡が「今日は成田昭次が“主人公”です」と紹介。成田商事名義の「主人公」なども披露された。また、Rockon Social Clubの「I▽(=ハートマーク)R&R」では、歌詞を「I▽(=ハートマーク)昭次」に変えて熱唱。ファンはメンバー直筆デザインのバースデーフェイスタオルを掲げ、場内は一体感に包まれた。アンコールでは、同じくRockon Social Clubの前田耕陽と高橋和也が花束を持って登場。「本当に頑張ってきたよね!Happy Birthday 昭次!」(高橋)、「毎年やったらいいじゃないですか!」(前田)と、それぞれの言葉で成田を祝福した。ラストは「社員募集中」で締めくくられ、ツアーファイナルは大団円を迎えた。なお、本公演の模様はLeminoなどで配信中で、アーカイブ視聴は8月15日まで可能となっている。■セットリストM01. 冒険者たちのうたM02. Hello! Hello!M03. BIG BAND BEAT!M04. ギラギラM05. One WayM06. クライシスM07. 名もない愛の物語M08. 主人公M09. フィフティーズ☆ブギウギM10. ボストンバッグM11. 合鍵M12. 君が欲しいM13. FANTASIAM14. Summer of LoveM15. I▽(=ハートマーク)R&RM16. いっぽんみちM17. 社員募集中M18. Long Rainy DayM19. 花火と君