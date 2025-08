歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。8月1日・2日と2日間にわたって行われる台湾・台北公演の会場「Taipei Arena(台北小巨蛋)」内と思われる写真を投稿しました。

【写真を見る】【浜崎あゆみ】台北公演2days「The sky is only your limit」英語でコメント添え気合い十分 公演会場内での真剣眼差しにファン「あゆちゃんは最高」

浜崎さんは、現在アジアツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 〜I am ayu〜」の真っ最中。投稿には、「The sky is only your limit」という英語のメッセージが添えられ、無限の可能性や挑戦への意志がにじみ出ています。

公開された写真には、マイクを手にまっすぐ前を見据える真剣な表情や、観客席からステージを見つめる後ろ姿、肩のタトゥーがのぞく白いタンクトップ姿で熱唱する場面などが写っており、ステージに向けて全力で準備を重ねる浜崎さんの姿が伝わってきます。

この投稿にファンからは「今日も素敵なエンタメ届けてね」「その真剣な眼差しも、マイクを握る力強い手も愛おしい」「あゆちゃん今日もぶち上げて」「あゆちゃんは最高」と多くの声援が送られています。

浜崎さんは「Let's go TAIPEI day2!!」と意気込みを綴っており、台北2日目の公演に向けて、気合い十分のようです。

【担当:芸能情報ステーション】