¿ù»³²ÂÌÀ±¹¼Ë½êÂ°¤Î¥í¡¼¥ì¥ë¥ª¡¼¥Ö¤Ëµ¬À©ÌôÊª¤ÎÅêÍ¿¤¬È¯³Ð¡¡ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£¸·î£³Æü¤Î»¥ËÚ£±£²£Ò¤Ï½ÐÁö¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë
¡¡£Ê£Ò£Á¤Ï£¸·î£²Æü¡¢¥í¡¼¥ì¥ë¥ª¡¼¥Ö¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿ù»³²ÂÌÀ±¹¼Ë¡¢Éã¥¦¥¤¥ó¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¤Ëµ¬À©ÌôÊª¤ÎÅêÍ¿¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£½ÐÇÏÅêÉ¼ÍâÆü¤Î£¸·î£±Æü¤ËÈ¯³Ð¤·¡¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£³Æü»¥ËÚ£±£²£Ò¤ÎÀÑÃ°ÆÃÊÌ¡Ê£³ºÐ¾å¡¦£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤Ï½ÐÁö¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ê£Ò£Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÐÇÏÅêÉ¼¸å¤Ë³«¶È½Ã°å»Õ¤¬µ¬À©ÌôÊª¤Î¡Ö¥Ç¥¥µ¥á¥¿¥¾¥ó¡×¤òÅêÍ¿¡£Æ±ÌôÊª¤ÏÄÃÄË¸ú²Ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ø»ßÌôÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥ÁöÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ï¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï¤Ï¶ÚÆùÆâ¤ËÅêÍ¿¸å£¸Æü´Ö¤Î½ÐÁöÀ©¸Â¤È¤Ê¤ê¡¢Ä´¶µ»Õ¤Ë¤â¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅêÍ¿¤Î·Ð°Þ¤Ï¸½ºß£Ê£Ò£Á¤Ë¤è¤êÄ´ººÃæ¡£¿ù»³²ÂÄ´¶µ»Õ¤Ø¤Î½èÊ¬¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº¸å¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³«¶È½Ã°å»Õ¤Ø½èÊ¬¤¬²¼¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£