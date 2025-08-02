²¼¿åÆ»ºî¶È°÷4¿Í¤¬¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ëÆâ¤ËÍî²¼¡¢3¿Íµß½õ¤â¿´ÇÙÄä»ß¡¡ºë¶Ì¡¦¹ÔÅÄ»Ô
2Æü¸áÁ°¡¢ºë¶Ì¸©¹ÔÅÄ»Ô¤Ç¡¢²¼¿åÆ»ºî¶ÈÃæ¤Îºî¶È°÷4¿Í¤¬¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ëÆâ¤ËÍî²¼¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2Æü¸áÁ°9»þÈ¾Á°¡¢¡Ö²¼¿åÆ»¤Îºî¶ÈÃæ¤Ë¡¢ºî¶È°÷¤¬¸í¤Ã¤Æ¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ëÆâ¤ËÍî¤Á¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ïºë¶Ì¸©Î©¹ÔÅÄÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ÎÆ»¤Ç¡¢²¼¿åÆ»¤ÎÅÀ¸¡ºî¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿7¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢50Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÄ¾·Â60¥»¥ó¥Á¡¢¿¼¤µÌó10¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ëÆâ¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¤½¤ì¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿50Âå¤ÎÃËÀ3¿Í¤âÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¦¤Á3¿Í¤Ï¸á¸å3»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤¬»Ä¤ë1¿Í¤Îµß½õ³èÆ°¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£