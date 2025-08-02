Ãæ¹ñ¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ë¡½¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»²¹Í¾ÃÂ©¤Ï30Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏ¢¹çÁáÊó¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÍ¸ú¤Ê¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ï1²¯6000Ëüºý¤òÄ¶¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÊÝÍ¼Ô¤Ï90Í¾¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥Ó¥¶¡ÊÅþÃå¥Ó¥¶¡Ë¤ÇÅÏ¹Ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñ²È°ÜÌ±´ÉÍý¶É¸øÌ±½ÐÆþ¶´ÉÍý»Ê¤Î·§¼ù¿Í¡Ê¥·¥ª¥ó¡¦¥·¥å¥¦¥ì¥ó¡Ë»ÊÄ¹¤¬30Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´Ø¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÅÏ¹Ò¼«Í³ÅÙ¤Ï21Ç¯¤Î72°Ì¤«¤é60°Ì¤Ë¾å¾º¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë