²ÖÅÄ¸×¾å¡¢Ì¼¤È½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿Å¹¤Ç¿©¤Ù¤¿ÎÁÍý¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÂ©È´¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤¬31Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤È½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿Å¹¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ËÜÉÒ»Ë¡¢¸µºÊ¡¦ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó&Ì¼¤¿¤Á¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊ
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²ÖÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î¤¢¤È¡¢½é¤á¤ÆÆþ¤ë¤ªÅ¹¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¹¤Ñ¤¸¤í¤¦ »ä¤Ï¥¹¡¼¥×¥¹¥ÑXL¥µ¥¤¥ºÌÍ240g¡£É´²Ú¤¬¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤È¥Ê¥¹¤Î¥È¥Þ¥È¥¹¥Ñ¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ìÃíÊ¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢É´²Ú¤¬¹âºê¥Ñ¥¹¥¿¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¡Ö¼Ö¤Ë¾è¤ëÁ°¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÉ´²Ú¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Æü¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÂ©È´¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£