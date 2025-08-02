¡È¸µ¼óÁê¤ÎÂ¹¡É36ºÐ½÷Í¥¡¢ÁÄÉã¤È°ì½ï¤Ë¸¶½ÉÊâ¤¯¤ÈÆ»¤¬¤¢¤¯¡ÖÉáÄÌ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
½÷Í¥µÜß·¥¨¥Þ¡Ê36¡Ë¤¬¡¢1ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖA¡ÝStudio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£07Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿ÁÄÉã¤ÎµÜß·´î°ì¸µ¼óÁê¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
µÜß·¤ÏÁÄÉã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼«Í³¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¡£Ã¯¤è¤ê¼«Í³¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¿¡×¤È¿ÍÊÁ¤ò¾Ò²ð¡£µÜß·¤Î²ÈÂ²¤ò¼èºà¤·¤¿¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢µÜß·´î°ì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
µÜß·¤Ï¡Ö»ä¤¬Íß¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µÞ¤ËÁÄÉã¤¬¡Ø¤ªÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò°ì½ï¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²¿¤«µ¤Ê¬¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆü°ì½ï¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£ÄáÉÓ¤Ï¡ÖµÜß·´î°ì¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ó¤Í¤ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÁÛÁü¤·¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
µÜß·¤Ï¡Ö¸¶½É¤ÎÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Í¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤À¤ó¤À¤óÆ»¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£SP¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡×¤È°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êÁÄÉã¤È³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¡¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¿ÍÉáÄÌ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£