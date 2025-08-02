¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¥È¥ó¥Ç¥â¾å»Ê¡£¼ÒÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤¿¼ÒÍÑ¼Ö¤Ç¡ÈË½Áö¡É¤·¤¿¾å»Ê¤ÎËöÏ©¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¡¢Áý²Ã¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¤ÏÆü¾ï¤ò¶¼¤«¤¹¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯6·î12Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¡£Èï³²¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Ï¡¢¡Ø2023Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï53.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÌóÈ¾¿ô¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Èï³²·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤¿¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¥È¥ó¥Ç¥â¾å»Ê
¡¡´Ç¸î¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¿åÌî¿¿Íý¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾µ¤Ì£¡É¤Îº¤¤Ã¤¿¾å»ÊA¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤È¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾å»Ê¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸ý¤¬°¤¯¡¢Éô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÕÃÏ°¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡A¤µ¤ó¤È²¿ÅÙ¤«°ì½ï¤Ë¼ÒÍÑ¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¿åÌî¤µ¤ó¡£¿åÌî¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½õ¼êÀÊ¤«¤é¼þ¤ê¤òÁö¤ë¼Ö¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î¿åÌî¤µ¤ó¤ò¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ëý¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø³°¼Ö¤¬¥Á¥ó¥¿¥éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÉý´ó¤»¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î½Ð¤ë¼Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É½Ð¤·¤ÆÁö¤ì¤è¡Ù¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤Ê¤¼¤«¼«Ëý¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¢¤ëµÙÆü¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¿åÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¼Ö¤Î²»¤Ë´é¤ò¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î¼Ö¤Ï¡¢¥Ð¥¹ÄäÉÕ¶á¤Ç¸ºÂ®¤¹¤ë¥Ð¥¹¤òÌµÍýÌðÍýÄÉ¤¤±Û¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ë½ù¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡Ä¡ÄA¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¿åÌî¤µ¤ó¤Î·ù¤ÊÍ½´¶¤ÏÅªÃæ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¢¤ª¤ë¼Ö¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ö¤Ë¤ÏA¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¢¡¼ÒÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤¿¼ÒÍÑ¼Ö¤Ç¡Ä
¡¡A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¼ÒÌ¾¤ÎÆþ¤Ã¤¿¼ÒÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤ÏºÇ°¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢´Ç¸î¶È³¦¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤«¤é¤â°ÂÁ´¤ÇÍ¥¤·¤¤±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÒÄ¹¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¼¤ÃÃ¼¤Î»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë²ñ¼Ò¤ËÏÃ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ôÆü¸å¡¢A¤µ¤ó¤ÏÂ¾Éô½ð¤Ø¤Î°ÛÆ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö°ÛÆ°»þ´ü¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤«¤éA¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Éô½ð¤Î¿ô¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÄ´ºº¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£Ê¹¤¼è¤êÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±Î½¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î±¿Å¾¤äÆ±¾è¤·¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê´í¤Ê¤¤±¿Å¾¤Ç¥Ð¥¹¤ò¤¢¤ª¤ë¡¢¤ª¤¿¤¯¤Î¼Ö¤ò¸«¤¿¡ª¡×¤È¤Î¶ì¾ð¤ÎÅÅÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¿åÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Â¾¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£¼ÒÍÑ¼Ö¤À¤Ã¤¿¤·¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡A¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢¤¦¤ï¤µÏÃ¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¤âÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¼ÒÃæ¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ÛÆ°¤«¤é¿ô¤«·î¤ÇA¤µ¤ó¤ÏÂà¿¦¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È²ñ¼Ò¤ÎÌ¾»É¡É¤Ç¤¢¤ë¼ÒÍÑ¼Ö¤Ç¤Î¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ç¿È¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤è¤¦¤È²þ¤á¤ÆÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¡£Èï³²¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Ï¡¢¡Ø2023Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï53.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÌóÈ¾¿ô¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Èï³²·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤¿¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¥È¥ó¥Ç¥â¾å»Ê
¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤È¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾å»Ê¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸ý¤¬°¤¯¡¢Éô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÕÃÏ°¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡A¤µ¤ó¤È²¿ÅÙ¤«°ì½ï¤Ë¼ÒÍÑ¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¿åÌî¤µ¤ó¡£¿åÌî¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½õ¼êÀÊ¤«¤é¼þ¤ê¤òÁö¤ë¼Ö¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î¿åÌî¤µ¤ó¤ò¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ëý¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø³°¼Ö¤¬¥Á¥ó¥¿¥éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÉý´ó¤»¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î½Ð¤ë¼Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É½Ð¤·¤ÆÁö¤ì¤è¡Ù¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤Ê¤¼¤«¼«Ëý¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¢¤ëµÙÆü¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¿åÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¼Ö¤Î²»¤Ë´é¤ò¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î¼Ö¤Ï¡¢¥Ð¥¹ÄäÉÕ¶á¤Ç¸ºÂ®¤¹¤ë¥Ð¥¹¤òÌµÍýÌðÍýÄÉ¤¤±Û¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ë½ù¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡Ä¡ÄA¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¿åÌî¤µ¤ó¤Î·ù¤ÊÍ½´¶¤ÏÅªÃæ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¢¤ª¤ë¼Ö¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ö¤Ë¤ÏA¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¢¡¼ÒÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤¿¼ÒÍÑ¼Ö¤Ç¡Ä
¡¡A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¼ÒÌ¾¤ÎÆþ¤Ã¤¿¼ÒÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤ÏºÇ°¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢´Ç¸î¶È³¦¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤«¤é¤â°ÂÁ´¤ÇÍ¥¤·¤¤±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÒÄ¹¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¼¤ÃÃ¼¤Î»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë²ñ¼Ò¤ËÏÃ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ôÆü¸å¡¢A¤µ¤ó¤ÏÂ¾Éô½ð¤Ø¤Î°ÛÆ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö°ÛÆ°»þ´ü¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤«¤éA¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Éô½ð¤Î¿ô¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÄ´ºº¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£Ê¹¤¼è¤êÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±Î½¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î±¿Å¾¤äÆ±¾è¤·¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê´í¤Ê¤¤±¿Å¾¤Ç¥Ð¥¹¤ò¤¢¤ª¤ë¡¢¤ª¤¿¤¯¤Î¼Ö¤ò¸«¤¿¡ª¡×¤È¤Î¶ì¾ð¤ÎÅÅÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¿åÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Â¾¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£¼ÒÍÑ¼Ö¤À¤Ã¤¿¤·¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡A¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢¤¦¤ï¤µÏÃ¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¤âÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¼ÒÃæ¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ÛÆ°¤«¤é¿ô¤«·î¤ÇA¤µ¤ó¤ÏÂà¿¦¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È²ñ¼Ò¤ÎÌ¾»É¡É¤Ç¤¢¤ë¼ÒÍÑ¼Ö¤Ç¤Î¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ç¿È¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤è¤¦¤È²þ¤á¤ÆÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£