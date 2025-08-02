¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ²¦¼Ô¡¦À¶²¬¹¬ÂçÏº¡Ö¤Þ¤¿¥¼¥í¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¶¯²½¹ç½É»²²Ã
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê9·î13¡Á21Æü¡¢¥¶¥°¥ì¥Ö¡ËÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëÆüËÜÂåÉ½¤¬2Æü¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¶¯²½¹ç½É¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¡£65¥¥íµéÂåÉ½¤Ç24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÀ¶²¬¹¬ÂçÏº¡Ê¥«¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢86¥¥íµéÂåÉ½¤ÇÆ±¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÀÐ¹õÈ»»Î¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î3Ê¬´Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¶¯²½¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡¹ç½É¤Ë¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½°Ê³°¤Ë¤â¥Ñ¥ê¸ÞÎØ57¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÈõ¸ýóÕ¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢74¥¥íµé¶ä¥á¥À¥ë¤Î¹âÃ«ÂçÃÏ¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤â»²²Ã¡£ÉáÃÊ¤âÊì¹»¤ÎÆüÂÎÂç¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¶²¬¤ÈÈõ¸ý¤Ë¤è¤ë¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤â¼Â¸½¤·¡¢³¬µé¤Ï²¼¤Ê¤¬¤éÀèÇÚ¤ÎÈõ¸ý¤Ë·³ÇÛ¡£À¶²¬¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤ËÂç¤Î»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó2»þ´Ö¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿À¶²¬¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¹ç½É¤Ï¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤ä¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¹ç½É½ªÎ»¸å¤Îº£·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶á¹Ù¤ÇÌó1½µ´Ö¤Î¸ÄÊÌ¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°Áª¼ê¤È¼ê¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï½é½Ð¾ì¤Ç¡¢¸·¤·¤¤ÂÐºö¤ËÁø¤¦¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¤¬¡¢¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¼¥í¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÇÚ¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿Èõ¸ý¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÀ¶²¬¤Ï¡Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£º£Æü¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤âµ»½Ñ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£¼«¿È¤Ï12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¸ÞÎØ°ÊÍè¤ÎÉüµ¢Í½Äê¤Ç¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î2Ï¢ÇÆ¤ØºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£³¬µé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸57¥¥íµé¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö2Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¥¥Ã¥Ñ¥ê½ª¤ï¤ë¤Î¤¬ºÇ½ªÌÜÉ¸¡×¤È¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£