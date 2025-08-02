¡Úµð¿Í¡Û¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Þ¤µ¤«¡Ä½é²ó¤Ë£³¼ºÅÀ¡¡¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹Â³¤£³Ï¢Â³Å¬»þÂÇµö¤¹¡¡º£µ¨£Ä£å£Î£ÁÀï£´»î¹çÌÜ¤Ç½é¼ºÅÀ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¡¢º£µ¨Éé¤±¤Ê¤·¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤¬£·¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾Àï½éÀèÈ¯¡£¤·¤«¤·¡¢½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê£³ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛÄê³°¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¤Ë»°ÎÝ¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¥°¥é¥Ö¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æº¸Á°¤ËÈ´¤±¤ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¡£Â³¤¯µþÅÄÍÛÂÀÆâÌî¼ê¤ÎÅê¥´¥í¤â¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬¥°¥é¥Ö¤ËÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¡¢ÆóÎÝÉõ»¦¤Ç¤¤º£±»àÆóÎÝ¡£°ì¥´¥í¤Ç£²»à»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏµÜºêÉÒÏºÆâÌî¼ê¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬Í··â¡¦Àô¸ý¤ÎÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¡¢Í··âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¡£·¬¸¶¤¬À¸´Ô¤·£±ÅÀ¤òÀè¼è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â£²»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢»³ËÜÍ´ÂçÊá¼ê¤Ë±¦Ãæ´Ö»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢°ìÎÝ¤«¤éµÜºê¤¬¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£Â³¤¯¥Ó¥·¥¨¥ÉÆâÌî¼ê¤Ë¤âº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢£³ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ÜÌ¾Ã£É×³°Ìî¼ê¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ÎÓÂö¿¿ÆâÌî¼ê¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ïº£µ¨£Ä£å£Î£ÁÀï£´»î¹çÌÜ¡¢£²£°¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£