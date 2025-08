「AIとヒトの融合」をテーマの1つに掲げている実業家のイーロン・マスク氏が2017年に設立した企業「Neuralink」は、脳に電極を埋め込んで触れることなくスマートフォンやPCをコントロールできるようにする技術を開発しており、2021年にはサルがビデオゲームを「思考」でプレイする実験に成功し、2023年には人間での臨床試験の承認をアメリカ食品医薬品局(FDA)から受けています。Neuralinkは2025年8月1日に、欧州では初となるイギリスでの臨床試験を開始することを発表しました。

???????? We’re launching a clinical study in Great Britain!



In partnership with @uclh and @NewcastleHosps, we’re exploring how our brain-computer interface can restore digital autonomy to individuals with severe paralysis by enabling them to control devices with their thoughts. pic.twitter.com/gajGwIgm5a— Neuralink (@neuralink) July 31, 2025

UCLH to evaluate safety and functionality of Neuralink’s Brain-Computer Interface (BCI) technology : University College London Hospitals NHS Foundation Trusthttps://www.uclh.nhs.uk/news/uclh-evaluate-safety-and-functionality-neuralinks-brain-computer-interface-bci-technologyNeuralinkはサンフランシスコに本社を置くブレイン・マシン・インタフェース開発企業で、2023年には人間での臨床試験の承認を得て被験者の募集を開始しています。2024年1月には初のヒト臨床試験に成功したことが発表され、マスク氏はNeuralinkの最初の製品の名称が「Telepathy(テレパシー)」になることを発表しました。イーロン・マスクの脳改造企業「Neuralink」が初のヒト臨床試験に成功、考えるだけでスマホやPCを操作可能で製品名は「テレパシー」 - GIGAZINENeuralinkのヒト臨床試験を受けた半身不随の男性が、実際に考えるだけでゲームをプレイする様子は以下の記事を見るとよく分かります。Neuralinkのヒト臨床試験を受けた半身不随の男性が「考えるだけでPCを操作してチェスをプレイするムービー」が公開される - GIGAZINENeuralinkは新たに、イギリスにあるユニバーシティ・カレッジ・ロンドン病院(UCLH)およびニューキャッスル病院と提携し、ヒト臨床試験をイギリスでも開始することを発表しました。Neuralinkはカナダとアラブ首長国連邦でヒト臨床試験を実施していますが、欧州ではイギリスが初めてとなります。Neuralinkのヒト臨床試験は、イギリス医薬品・医療製品規制庁(MERA)の承認を受けています。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン病院はプレスリリースで「UCLHは、Neuralinkのブレイン・コンピュータ・インターフェースの臨床調査である『GB-PRIME研究』のイギリスにおける主導拠点として選ばれました。 UCLHでのGB-PRIME研究の立ち上げは、世界中の神経疾患を持つ人々の生活を変える可能性を秘めたテクノロジーの進歩に向けた重要な一歩となります」と述べています。また、GB-PRIME研究の主任研究者であるウィリアム・ミュアヘッド氏は「この研究は、重度の神経障害を持つ患者さんの機能、自立性、そしてコミュニケーション能力を回復させる先駆的な治療法の開発に対する取り組みです。UCLHは、この分野の最前線に立つことを誇りに思い、臨床における卓越性と最先端の神経科学を融合させ、患者さんのケアに意義のある革新をもたらしています」と語りました。記事作成時点では、神経疾患によって歩行ができず、コンピューターやスマートフォンの手動操作もできないという最大7名のイギリス人が臨床試験の参加を予定しています。脳に電極を埋め込んでブレイン・コンピュータ・インターフェースの実現を目指しているのはNeuralinkだけではありません。2025年6月には、Neuralinkと競合するスタートアップ「Paradromics」が、初めて人間にデバイスを埋め込むことに成功したと発表しました。また、ドイツのフライブルクに拠点を置くCortecは、2025年7月29日にドイツ製ブレイン・コンピュータ・インターフェース初となる人間への埋め込みを発表しており、世界で臨床試験のあり方が変わりつつあります。