◇令和7年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会（7月26日〜8月2日、福島）

地方大会の予選を勝ち抜いた各都道府県代表の51チームが参加するトーナメントの高校サッカーインターハイ（加盟登録数の多い東京、神奈川、大阪、開催県の福島は2校）。決勝戦は、大津（熊本）と神村学園（鹿児島）の九州勢2校の対戦となりました。

スコアが動いたのは後半。後半14分、大津は左サイドのクロスからFW山本翼選手（2年）が押し込み先制。試合は大津1点リードのまま、後半アディショナルタイムに突入しますが、神村学園の反撃。FW日郄元選手（3年）が右サイドからのクロスを受けると、落ち着いてゴールに流し込み1−1の同点。白熱の決勝戦は、70分間で決着つかず、10分ハーフの延長戦にもつれ込みます。

延長で勝ち越したのは神村学園。延長前半終了間際、途中出場のMF細山田怜真選手（3年）が、豪快なシュートで2−1。すると今度は大津も譲らず。延長後半にMF岩粼天利選手（3年）のヘディングで同点。試合は2−2のままPK戦へ。

PK戦では、両チーム7人中6人が成功し6−6。決着がついたのは8人目。先攻の大津が失敗する中、後攻の神村学園は成功。大津PK戦7−6で破り、大会初優勝を飾りました。

【インターハイ全試合結果】

◆1回戦

（秋田）秋田商 1−1(PK 5−3) 愛工大名電（愛知）

（大阪）阪南大高 2−1 長崎総科大附（長崎）

（島根）立正大淞南 4−2 奈良育英（奈良）

（群馬）前橋育英 3−2 高川学園（山口）

（熊本）大津 4−1 丸岡（福井）

（三重）四日市中央工 2−2(PK 6−5) 徳島市立（徳島）

（神奈川）桐蔭学園 5−0 京都橘（京都）

（福岡）飯塚 2−1 修徳（東京）

（富山）富山一 0−0(PK 7−6) 札幌大谷（北海道）

（大阪）大阪産大附 2−1 大分鶴崎（大分）

（兵庫）滝川二 6−3 帝京大可児（岐阜）

（茨城）鹿島学園 2−0 山形中央（山形）

（香川）寒川 0−0(PK 4−3) 瀬戸内（広島）

（栃木）佐野日大 1−0 日章学園（宮崎）

（滋賀）立命館守山 1−0 佐賀東（佐賀）

（山梨）山梨学院 4−1 盛岡商（岩手）

（長野）都市大塩尻 2−1 松山北（愛媛）

（岡山）岡山学芸館 2−1 聖和学園（宮城）

（東京）帝京 4−2 金沢学院大附（石川）

◆2回戦

（埼玉）昌平 4−1 秋田商（秋田）

（大阪）阪南大高 3−0 立正大淞南（島根）

（高知）高知中央 2−1 前橋育英（群馬）

（熊本）大津 3−0 野辺地西（青森）

（千葉）流通経済大柏 2−0 四日市中央工（三重）

（福島）学法石川 1−0 桐蔭学園（神奈川）

（福岡）飯塚 1−0 那覇西（沖縄）

（鳥取）米子北 1−0 富山一（富山）

（新潟）帝京長岡 4−0 大阪産大附（大阪）

（兵庫）滝川二 2−2(PK 6−5) 鹿島学園（茨城）

（福島）尚志 4−1 寒川（香川）

（神奈川）桐光学園 1−0 佐野日大（栃木）

（静岡）浜松開誠館 7−0 立命館守山（滋賀）

（山梨）山梨学院 4−1 近大和歌山（和歌山）

（岡山）岡山学芸館 3−0 都市大塩尻（長野）

（鹿児島）神村学園 3−0 帝京（東京）

◆3回戦

（埼玉）昌平 2−0 阪南大高（大阪）

（熊本）大津 7−0 高知中央（高知）

（千葉）流通経済大柏 5−0 学法石川（福島）

（福岡）飯塚 0−0（PK:7-6） 米子北（鳥取）

（新潟）帝京長岡 3−2 滝川二（兵庫）

（福島）尚志 1−1（PK:10-9） 桐光学園（神奈川）

（山梨）山梨学院 2−0 浜松開誠館（静岡）

（鹿児島）神村学園 2−0 岡山学芸館（岡山）

◆準々決勝

（熊本）大津 5−0 昌平（埼玉）

（千葉）流通経済大柏 2−0 飯塚（福岡）

（福島）尚志 0−0(PK 6−5) 帝京長岡（新潟）

（鹿児島）神村学園 1−1(PK 4−2) 山梨学院（山梨）

◆準決勝

（熊本）大津 0−0(PK 9−8) 流通経済大柏（千葉）

（鹿児島）神村学園 2−1 尚志（福島）

◆決勝（鹿児島）神村学園 2−2(PK 7−6) 大津（熊本）