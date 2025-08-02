【全英女子OP】“日本勢ワンツー”山下美夢有が-11で首位...竹田麗央も3打差で2日目終える 畑岡奈紗は91→10位までジャンプアップ
◇ゴルフAIG全英女子オープン 2日目(1日、ロイヤル・ポースコール)
全英女子オープン2日目を終えて、初日に続き日本勢がトップをキープしています。
4アンダーの3位スタートとなった山下美夢有選手は、出だしから連続バーディーと好発進。前半で3つスコアを伸ばすと、後半もノーボギーで4つスコアを伸ばし、トータル11アンダーの単独首位で2日目を終えました。
一方、初日に5アンダーで首位タイだった竹田麗央選手も3つスコアを伸ばし、首位と3打差の2位。4人が並ぶ3位の選手たちは4アンダー。日本勢2人がワン・ツーとなっています。また初日は91位タイだった畑岡奈紗選手は4つスコアを伸ばし、通算2アンダーで10位タイまでジャンプアップしました。
前日は日本勢6人が1位から4位タイまで上位独占。2日目終えても日本勢の首位争いとなりました。また2019年覇者の渋野日向子選手、初日トップだった岡山絵里選手は予選敗退。日本人の予選通過は9人でした。【日本勢の主な成績】
※()内は今日ののスコア
1位 -11 山下美夢有（-7）
2位 -8、竹田麗央（-3）
10位T -2畑岡奈紗（-4）
35位T +1 勝みなみ（＋2）
35位T +1 岩井明愛（0）
35位T +1 古江彩佳（+3）
35位T +1 吉田優利（0）
35位T +1 西郷真央（+4）
35位T +1 岩井千怜（+4）
72位T +3 渋野日向子（0）
84位T +4 高橋彩華（-1）
84位T +4 岡山絵里（＋9）