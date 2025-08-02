¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬»î¹çÁ°Îý½¬¤ËàÅÅ·âÅÐ¾ìá¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Îºô±Û¤¨¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë
¡Öº¸Éª¿ÙÂÓÂ»½ý¡×¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²Æü¤Ë»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£¼óÇ¾¿Ø¤ä£Ç¥Ê¥¤¥ó¤È¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï·Ú¤¯¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¼Â»Ü¡£¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼ê¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢£³£¹µå¤òÂÇ¤Á¡¢£±£±ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£²£µ¤ÎÉüÄ´¤Ö¤ê¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎý½¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£µ·î£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÉé½ý¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡££··î£²£¶Æü¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤òºÆ³«¡£²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¼ÂÀïÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö£²£°ÂÇÀÊ¤ÏÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë»Ö´ê¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¶áÆüÃæ¤ËÆó·³Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢º£·îÃæ¤Î°ì·³Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£