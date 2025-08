「ニューエラ×セサミストリート」新作コラボが登場！エルモたちのモフモフキャップでみんなの視線を奪っちゃお

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「 NEW ERA(ニューエラ) 」が、「セサミストリート」とコラボレーション。新作コレクションが、ニューエラ全店と公式オンラインストアにて、2025年8月7日(木)に発売されます。「ニューエラ×セサミストリート」の新作コラボコレクションTM and © 2025 Sesame Workshopニューエラとセサミストリートのコラボコレクションには、エルモをはじめとする9キャラクターたちがデザインに落とし込まれてお目見え。

キャラクターの個性を表現したユニークなデザインのキャップやアパレル、バッグと幅広いバリエーションが、全38型そろいます。今回はたっぷりのラインナップから、一部を抜粋してご紹介。ユニセックスで着用できるサイズ展開なので、友達やパートナーとおそろいにするのもいいですね。普段使いしやすいエルモデザインが◎TM and © 2025 Sesame Workshop柔らかな被り心地が特徴の9THIRTYからは、「9THIRTY SESAME STREET セサミストリート ボックスロゴ Elmo エルモ」(税込4620円)が登場。ニューエラロゴの上に、エルモがピョコッと顔だけ出しているようなデザインがとってもかわいいんです。カラーは、『ウォルナット』『ストーン』『ブラック』の3色展開。どれもベーシックな色味で、普段使いしやすそうですよ。『ストーン』は赤い糸、『ウォルナット』と『ブラック』はホワイトで刺繍が施されています。モフモフお顔のキャップをテーマパークで被っちゃう?TM and © 2025 Sesame Workshopポップでかわいらしく、テーマパークに被って行きたくなる、モフモフのキャップもお目見え。アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能な「9FIFTY SESAME STREET セサミストリート」(税込7150円)は、『エルモ レッド』と『クッキーモンスター ブルー』がそろいます。フロントにある“おめめ”と、キャップのつば部分が相まって、エルモとクッキーモンスターが、にっこり笑っているように見えてかわいい〜!「9TWENTY SESAME STREET セサミストリート」(税込5940円)は、パステル調の『ロジータ ライトグリーン』と、『アビーカダビー ピンク』の2種デザインです。ふさふさしたまつげや、少し垂れ目なお顔が愛らしい…。イエローのリボンも、しっかり再現されていますよ。9TWENTYは、フロント部分に芯がなく、柔らかな被り心地が特徴です。ロンTの真ん中で、セサミのキャラたちが野球観戦?TM and © 2025 Sesame Workshop写真右の「長袖 オーバーサイズド コットン Tシャツ SESAME STREET セサミストリート Baseball ホワイト」(税込7150円)は、野球を見ているようなキャラたちの後ろ姿が。一緒に観戦している気分を味わえそうですね。写真左の「裏毛 スウェット クルーネック SESAME STREET セサミストリート Baseball グレー」(税込9350円)は、少し涼しくなったら着たい一着です。セサミストリートのおなじみメンバーが、フロント中央に大集合していますよ。胸元と袖口に配された、ニューエラロゴもポイントです。袖口にあるグリーンカラーのロゴが、珍しくてかわいい!どちらも、バックは無地のシンプルなデザインです。クッキーモンスターやビッグバード、推しのデザインを見つけよニューエラとセサミストリートのコラボアイテムで、推しキャラのデザインを見つけてみて。もちろん、キャラたちが集まっているものを選ぶのもアリです◎ビッグバードやゾーイなど、他のキャラクターもおでましだから、ぜひ公式オンラインなどでチェックしてくださいね。ニューエラ 公式オンラインストアhttps://www.neweracap.jp/TM and © 2025 Sesame Workshop参照元:ニューエラジャパン合同会社 プレスリリース