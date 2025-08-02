¡Ö»°¿¶¼è¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ïµ®½Å¤Ç¤¹¤è¡× °¤Éôµð¿Í ÈèÊÀÌÜÎ©¤Ä¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Îüþ´õË¾¤Î¸÷üþ¡¢»ÙÇÛ²¼ºÆÅÐÏ¿¤ÇÂ¨4Ï¢Â³»°¿¶¤âÏÃÂê¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤âÇ§¤á¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼K¡×¤ÎÂ¸ºß´¶
µÆÃÏ¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤Ë¡Ö001¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡µð¿Í¤Ï8·î1Æü¤ÎDeNAÀï¤Ë2¡Ý7¤ÈÂçÇÔ¡£2Ï¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â2¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¿¥¤¬¸í»»¤À¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¤ËÀèÆ¬¤Î·¬¸¶¾»Ö¤«¤é3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤³¤Î²ó6°ÂÂÇ¤È¹ëÂÇ¤ÎDeNAÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê1¥¤¥Ë¥ó¥°6¼ºÅÀ¤Ï¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÂÐDeNAÀï4»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ3¾¡0ÇÔ¤È¥¥é¡¼¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¹äÏÓ¡ª»ÙÇÛ²¼¤ËÉüµ¢¤·¤¿µÆÃÏ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê4Ï¢Â³»°¿¶¤Î°µ´¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°
¡¡¤¿¤À¸·¤·¤¤ÇÔÀï¤Ë¤âº£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆâÍÆ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼ºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎµÆÃÏÂçµ©¤¬2¡Ý6¤Î7²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤Ë¡Ö001¡×¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤¬ÀèÆ¬¤Î²ÜÌ¾Ã£É×¤«¤é²ó¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç4¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢°µ´¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡150¥¥íÁ°¸å¤Î¹äÂ®µå¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÈÊÑ²½µå¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âºã¤¨¡¢¹ëÂÇ¤ÎDeNAÂÇÀþ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡£4¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ò´Þ¤à¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²6Ã¥»°¿¶¡¢Ì£Êý¤Î¼ººö¤âÍí¤ß1¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ²òÀâ¡ÊBSÆü¥Æ¥ì¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¤ÎÄÔÈ¯É§»á¤âµÆÃÏ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö³ÑÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö»°¿¶¼è¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ïµ®½Å¤Ç¤¹¡×¤È»¿¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£º£¸å¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤â½½Ê¬µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢21Ç¯°éÀ®6°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¿·³ã¸©º´ÅÏÅçÍ£°ì¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å22Ç¯4·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È23Ç¯¤Ë¤Ï50ÅÐÈÄ¤È¥¿¥Õ¥Í¥¹±¦ÏÓ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£24Ç¯¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ç¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢7·î29Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ºÆÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö001¡×¤«¤éÇØÈÖ¹æ¡Ö68¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤²Æ¤Î½ë¤µ¤ò·Þ¤¨¡¢Àè¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ºÙÀîÀ®Ìé¤Ë°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¤È¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤âÈèÏ«¤Î¿§¤¬ÌÜÎ©¤ÄÅê¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£¸åÃæ·Ñ¤®¤Ï²¿¿Í¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤È³È½¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¹äÏÓ¤Î¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´õË¾¤Î¸÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï