¥â¥Ç¥ëÀ¾»³çý´õ39ºÐ¡¢Æü¾Æ¤±À×¤Î¤¾¤¯ÈþÇØÃæ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡¡¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¥Õ¥¡¥óÌåÀä
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖCanCam¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¾»³çý´õ¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬2025Ç¯7·î28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æü¾Æ¤±À×¤¬¸«¤¨¤ëÈþÇØÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÆ¬±£¤·¤Æ¿¬±£¤µ¤º¡×
À¾»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÁÆ¬±£¤·¤Æ¿¬±£¤µ¤º¡Á¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡Ö´é¤Ï¼é¤ì¤É¡¢ÇØÃæ¾Æ¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤¿¿ÈÆâ¤Ï¡¢¡ØÇØÃæ¤¬ÈÏÇÏÍ¦¼¡Ïº¤ß¤¿¤¤¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¡Úµ´¤Î´é¤Î¤è¤¦¤ÊÇØÃæ¡Û¤È¤æ¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¿Ï²ç¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦ÈÏÇÏÍ¦¼¡Ïº¤Î¤è¤¦¤ÊÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÇØÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£À¾»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿´¶¤¬¡¢Ê£»¨¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ÈÎÐ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£ÂçÃÀ¤ËÈ©¤ß¤»¤·¤¿¸å¤í»Ñ¤ò¤ß¤»¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÇØÃæ¤Ë¸ª¹Ã¹ü¤ÎÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿ÇØÃæ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÀ×¤¬¤¯¤Ã¤¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÎÇØÃæ¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÇØÃæ¤Î¸ª¹Ã¹ü¤¬åºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÇØÃæ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖåºÎï¤ÊÇØÃæ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£