¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥ß¥µ¥È&¥ê¥ç¥¦¥¸¤¬¾®ÅÄµÞÀþ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯! ²Ö²¦¥µ¥¯¥»¥¹¤È¥¨¥ô¥¡¤¬¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»ÜÃæ
²Ö²¦¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥á¥ó¥º¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¤Ï¸½ºß¡¢º£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¤ò»È¤Ã¤¿Æ¬Èé¥±¥¢¤òÂ¥¤¹¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢ºîÀï¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤À¡£Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â·èÄê¡£7·î28Æü¤«¤é³ë¾ë¥ß¥µ¥È&²Ã»ý¥ê¥ç¥¦¥¸¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯ ¼ÖÎ¾Æâ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢ºîÀï¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ç¤Ï7·î28Æü¤«¤é¡¢1ÊÔÀ®Ê¬¤Î¼ÖÆâ¤òÆÃÌ³µ¡´ØNERV½êÂ°¤Î³ë¾ë¥ß¥µ¥È&²Ã»ý¥ê¥ç¥¦¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢ºîÀï »ÊÎá¼¼¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÅÄµÞ¿·½É±Ø ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
Æ±Æü¤è¤ê¡¢¾®ÅÄµÞ¿·½É±Ø¹½Æâ¤Ë¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢8·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾¦ÉÊ¤ò1,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢ºîÀï¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¡ß¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂèÆóÃÆ¤ò»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¢£¾®ÅÄµÞÀþ¤Î¼ÖÎ¾¤ò¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢ºîÀï¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯!
Æ±¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¿Íµ¤¤Î³ë¾ë¥ß¥µ¥È&²Ã»ý¥ê¥ç¥¦¥¸¤¬¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢ºîÀï¡×¤Î»ÊÎá´±¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
2¿Í¤¬¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¬Èé¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¤Î1ÊÔÀ®¤ò1¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¸µÎø¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢2¿Í¤ÎÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê(?)¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡û⚫︎¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢ºîÀï¡×¾®ÅÄµÞÀþ¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯
¡¦·ÇºÜ»þ´ü¡§2025Ç¯7·î28Æü¡Á8·î24Æü
¡¦·ÇºÜ·ÁÂÖ¡§ÃæÄß¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦Áë¾å¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦¥É¥¢²£¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦±¿¹Ô¶è´Ö¡§¾®ÅÄµÞÀþ¿·½É¡Á¾®ÅÄ¸¶´Ö¡¡¢¨ÅâÌÚÅÄ¹Ô¡¦ÊÒÀ¥¹¾¥ÎÅç¹ÔÏ©Àþ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë
¡¦Ãí°Õ»ö¹à¡§
- ±Ø·¸°÷¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¹µ¤¨¤ë¤³¤È
- ¼ÖÂÎ¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¹¹ð¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÖÆâ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë
¡û⚫︎Æ¬Èé¥±¥¢ºîÀï¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤¿¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡ß¥¨¥ô¥¡¹æ¡×¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤¬¡Ö¾®ÅÄµÞ¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¸«¤é¤ì¤ë!
º£²ó¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¹¹ð¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡ß¥¨¥ô¥¡¹æ¡×¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¡¦¸½ºß°ÌÃÖ¤ò¡Ö¾®ÅÄµÞ¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£
¡û⚫︎¾®ÅÄµÞ¿·½É±Ø¤â³ë¾ë¥ß¥µ¥È&²Ã»ý¥ê¥ç¥¦¥¸¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯! 2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î½¸ÃæÅ½¤ê¤òÅ¸³«!
º£²ó¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¹¹ð¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¾®ÅÄµÞ¿·½É±Ø¹½Æâ¤Ë³ë¾ë¥ß¥µ¥È&²Ã»ý¥ê¥ç¥¦¥¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¦·ÇºÜ¥¤¥á¡¼¥¸
¡¦·ÇºÜ»þ´ü¡§2025Ç¯7·î28Æü¡Á8·î4Æü
¡¦·ÇºÜ·ÁÂÖ¡§±Ø¹½Æâ¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦Ãí°Õ»ö¹à¡§
- ±Ø·¸°÷¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¹µ¤¨¤ë¤³¤È
- ¹¹ð¤ò´ÑÍ÷¤¹¤ëºÝ¤Ï¼þ°Ï¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È
- ¹¹ð·Ç½Ð¾ì½ê¤ØÆþ¾ì¤¹¤ëºÝ¤ÏÆþ¾ì·ô¤ò¹ØÆþ¤Î¤³¤È¡¡ ¡¡
¡û¢£¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¡ß¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂèÆóÃÆ¡×
8·î1Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾¦ÉÊ¤ò1,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¼Á¤ÊÆ¬Èé¥±¥¢¤ò³ð¤¨¤ë¡ÖÆÃÌ³µ¡´ØNERV¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖÅÅµ¤¿Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ&¥Ç¥¶¥¤¥ó¶ÒÃå¡×¤ä¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ä¥¸¥à¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù30¼þÇ¯µÇ°¥í¥´Æþ¤ê¡Ö¥¹¥Ñ¥Ð¥Ã¥°&¥¿¥ª¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¡¢Æ±¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·ÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
8·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂèÆóÃÆ¤Ï¡¢7·î¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û⚫︎¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡ß¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂèÆóÃÆ¡×³µÍ×
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü¡Á9·î5Æü 23:59
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥µ¥¯¥»¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÉÊ
¡¦±þÊçÊýË¡¡§²Ö²¦¥µ¥¯¥»¥¹1,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ò±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É
¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯ ¼ÖÎ¾Æâ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢ºîÀï¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ç¤Ï7·î28Æü¤«¤é¡¢1ÊÔÀ®Ê¬¤Î¼ÖÆâ¤òÆÃÌ³µ¡´ØNERV½êÂ°¤Î³ë¾ë¥ß¥µ¥È&²Ã»ý¥ê¥ç¥¦¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢ºîÀï »ÊÎá¼¼¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Æü¤è¤ê¡¢¾®ÅÄµÞ¿·½É±Ø¹½Æâ¤Ë¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢8·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾¦ÉÊ¤ò1,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢ºîÀï¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¡ß¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂèÆóÃÆ¤ò»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¢£¾®ÅÄµÞÀþ¤Î¼ÖÎ¾¤ò¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢ºîÀï¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯!
Æ±¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¿Íµ¤¤Î³ë¾ë¥ß¥µ¥È&²Ã»ý¥ê¥ç¥¦¥¸¤¬¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢ºîÀï¡×¤Î»ÊÎá´±¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
2¿Í¤¬¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¬Èé¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¤Î1ÊÔÀ®¤ò1¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¸µÎø¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢2¿Í¤ÎÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê(?)¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡û⚫︎¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢ºîÀï¡×¾®ÅÄµÞÀþ¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯
¡¦·ÇºÜ»þ´ü¡§2025Ç¯7·î28Æü¡Á8·î24Æü
¡¦·ÇºÜ·ÁÂÖ¡§ÃæÄß¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦Áë¾å¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦¥É¥¢²£¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦±¿¹Ô¶è´Ö¡§¾®ÅÄµÞÀþ¿·½É¡Á¾®ÅÄ¸¶´Ö¡¡¢¨ÅâÌÚÅÄ¹Ô¡¦ÊÒÀ¥¹¾¥ÎÅç¹ÔÏ©Àþ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë
¡¦Ãí°Õ»ö¹à¡§
- ±Ø·¸°÷¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¹µ¤¨¤ë¤³¤È
- ¼ÖÂÎ¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¹¹ð¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÖÆâ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë
¡û⚫︎Æ¬Èé¥±¥¢ºîÀï¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤¿¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡ß¥¨¥ô¥¡¹æ¡×¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤¬¡Ö¾®ÅÄµÞ¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¸«¤é¤ì¤ë!
º£²ó¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¹¹ð¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡ß¥¨¥ô¥¡¹æ¡×¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¡¦¸½ºß°ÌÃÖ¤ò¡Ö¾®ÅÄµÞ¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£
¡û⚫︎¾®ÅÄµÞ¿·½É±Ø¤â³ë¾ë¥ß¥µ¥È&²Ã»ý¥ê¥ç¥¦¥¸¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯! 2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î½¸ÃæÅ½¤ê¤òÅ¸³«!
º£²ó¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¹¹ð¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¾®ÅÄµÞ¿·½É±Ø¹½Æâ¤Ë³ë¾ë¥ß¥µ¥È&²Ã»ý¥ê¥ç¥¦¥¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¦·ÇºÜ¥¤¥á¡¼¥¸
¡¦·ÇºÜ»þ´ü¡§2025Ç¯7·î28Æü¡Á8·î4Æü
¡¦·ÇºÜ·ÁÂÖ¡§±Ø¹½Æâ¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦Ãí°Õ»ö¹à¡§
- ±Ø·¸°÷¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¹µ¤¨¤ë¤³¤È
- ¹¹ð¤ò´ÑÍ÷¤¹¤ëºÝ¤Ï¼þ°Ï¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È
- ¹¹ð·Ç½Ð¾ì½ê¤ØÆþ¾ì¤¹¤ëºÝ¤ÏÆþ¾ì·ô¤ò¹ØÆþ¤Î¤³¤È¡¡ ¡¡
¡û¢£¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¡ß¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂèÆóÃÆ¡×
8·î1Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾¦ÉÊ¤ò1,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¼Á¤ÊÆ¬Èé¥±¥¢¤ò³ð¤¨¤ë¡ÖÆÃÌ³µ¡´ØNERV¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖÅÅµ¤¿Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ&¥Ç¥¶¥¤¥ó¶ÒÃå¡×¤ä¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ä¥¸¥à¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù30¼þÇ¯µÇ°¥í¥´Æþ¤ê¡Ö¥¹¥Ñ¥Ð¥Ã¥°&¥¿¥ª¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¡¢Æ±¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·ÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
8·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂèÆóÃÆ¤Ï¡¢7·î¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û⚫︎¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡ß¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂèÆóÃÆ¡×³µÍ×
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü¡Á9·î5Æü 23:59
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥µ¥¯¥»¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÉÊ
¡¦±þÊçÊýË¡¡§²Ö²¦¥µ¥¯¥»¥¹1,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ò±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É