■<「幻実」発売記念ツアー “A PAGE OF YOUTH TOUR”>

09月21日 兵庫・姫路tres

09月22日 大阪・西中島BAR RAINBOW

09月24日 滋賀・大津スパイスランドポンセ

09月25日 岐阜・岐阜MUSIC BAR COLORS

09月27日 岩手・浄土ヶ浜マリンハウス

09月29日 青森・弘前KEEP THE BEAT

09月30日 青森・八戸FOR ME

10月02日 東京・新宿ACBHALL

…to be continued