今だけ東京で手に入る！“レコード”から生まれる雑貨がかわいすぎ。値段もお手頃だからインテリアにお迎えしよ

毎日過ごすおうちだからこそ、インテリアにはこだわりたい人も多いのでは?大阪・大阪市にあるお店「BUTTER RECORD(バターレコード)」は、全てユーズドレコードから生まれた雑貨を販売しています。そんな「BUTTER RECORD」が7月30日(水)〜8月6日(水)の期間、東京・渋谷MODIにて初のPOP UPを開催中。普段は大阪の店舗orオンラインでしか入手できない、ユーズドレコードから生まれたアイテムたちがGETできるチャンスです!

さっそく、POPUPの魅力をチェックしていきましょう◎「BUTTER RECORD」って?大阪・大阪市に実店舗を構える「 BUTTER RECORD 」は、再生されなくなったレコードを使って、雑貨に生まれ変わらせるアップサイクルのお店。レコードの良さはそのままに、それぞれ異なる風合いを生かした1点もののアイテムたちが人気なんです。ユーズドレコードを使った時計のワークショップなどもSNSで話題なのだとか。そんなアイテムたちが、今だけ東京で手に入るなんて見逃せないですよね…!BUTTER RECORD -POP UP in TOKYO-/東京・渋谷MODI2025年7月30日(水)〜8月6日(水)の間、東京・渋谷MODIにて「BUTTER RECORD」初のPOP UPが開催中。店内にはユーズドレコードを用いたユニークなアイテムたちがずらっと並んでいます。エディターが取材に行ってきたので、注目のアイテムたちをご紹介していきますよ◎全部レコード…!? センスフルな雑貨たちがかわいすぎなの見ているだけでおうちにお迎えしたくなっちゃう、そんなかわいい雑貨が多く並ぶ中でも、やっぱり目を惹くのは壁に掛けられている時計たち。リビングにもぴったりな大きめの「JACKET CLOCK(画像上)」(税込6900円)から、ベッドサイドなど身の回りに置くにもぴったりな「MINI CLOCK(画像下)」(税込5900円)まで、さまざまなサイズ展開がうれしいですよね。レコード感を残しつつ、片側にうねりがあるのもデザイン性があって、一気に部屋のおしゃれ度もUPしそうです。他にもポストカードやちょっとしたメモが挟める「LETTER HOOK(画像上)」(税込1900円)や、カトラリーが置ける「STANDING CASE」(税込3900円)、なんと「TISSUE CASE(画像下)」(税込3900円)まで!小物を置くだけでおしゃれに見える「MINI CASE」(税込1900円)などのプレートシリーズは、約2000〜4000円以内で購入できるので、どれにしようかつい悩んでしまうかもしれません…。実際に手に取れるPOP UPだからこそ、じっくり吟味しちゃいましょう◎実物を都内でGETできるのは、今だけ!レコードならではの味わいを残しつつ、ひと癖ある「BUTTER RECORD」のプロダクトは、インテリアをぐっとおしゃれにしてくれること間違いなし。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。BUTTER RECORD -POP UP in TOKYO-場所:渋谷モディ1階特設イベントスペース(東京都渋谷区神南1-21-3)期間:2025年7月30日(水)〜8月6日(水)時間:11:00〜20:00※営業時間は建物に準じます公式Instagram:@butter.record