¥¢¥­¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤«¤é½çÄ´¤Ê²óÉü¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¤¥¿¥à¡ÄÍèµ¨¤Î¸åÈ¾Àï¤ËÀïÎóÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À­¤â¡©

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🗣️ Chris Paul & Jayson Tatum set up the next generation at Elite Camp in Las Vegas! pic.twitter.com/AKpL7FgJbP
- NBA (@NBA) August 1, 2025
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