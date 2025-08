¥¢¥­¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤«¤é½çÄ´¤Ê²óÉü¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¤¥¿¥à¡ÄÍèµ¨¤Î¸åÈ¾Àï¤ËÀïÎóÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À­¤â¡©

「NBAプレーオフ2025」カンファレンス準決勝でニューヨーク・ニックスとのシリーズに臨み、第4戦でアキレス腱断裂の重傷を負ったボストン・セルティックスのジェイソン・テイタム。受傷した翌日には手術を受け、競技への復帰を目指して現在もリハビリに取り組んでいる。

昨シーズンの終盤戦に負傷したこともあり、新シーズンは全休の可能性も示唆されていたテイタム。だが、本人の懸命なリハビリの効果もあり、想定以上のスピードで回復が進んでいるようだ。現地メディア『heavy.』によると、先日ラスベガスで開催されたクリス・ポールのクリニックに出席したテイタムは、会場に居合わせたスカウト陣を驚かせるような動きを見せたという。

同メディアに対し、スカウトは「本当に動きが良かった」とコメント。まだまだ足を引きずるような様子も見せていた一方で、「驚いたのは、どのタイミングでも(補助の)ブーツを履いていなかったことだ」と、その回復具合に衝撃を受けたという。

「私は医者ではないが、アキレス腱断裂から復帰してきた選手を何人も見てきた。彼(テイタム)は明らかに回復が進んでいたし、スムーズに動けているのを見て正直驚いたよ。今は非常に良い状態だと思う。もちろん走ったりはしていなかったが、体調は抜群で、キャンプでの役割を問題なくこなしていた」

🗣️ Chris Paul & Jayson Tatum set up the next generation at Elite Camp in Las Vegas! pic.twitter.com/AKpL7FgJbP

- NBA (@NBA) August 1, 2025