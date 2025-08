五感で味わう“森の和菓子体験”/ ブルンジ×ラパン、万博で生まれた奇跡のコラボスイーツ【まとめ記事】

関西パビリオンの和歌山ブースでは、「森を食す」という特別な体験を通じて、訪れた人々が和歌山の自然と文化を全身で感じられるプログラムを展開している。まるでアート作品のような和菓子とドリンクのペアリングは、五感に深く訴えかける圧巻の一皿である。日本文化の粋と職人技が凝縮されたこの体験は、万博内でも際立つ唯一無二のひとときとなっている。大阪・関西万博に出展中のブルンジ共和国パビリオンでは、日本ではまだ馴染みの少ない東アフリカの国・ブルンジの魅力が凝縮されたカフェブースが注目を集めている。この出展の舞台裏には、大阪府吹田市に店舗を構えるベーカリー「有限会社ラパン」と、ブルンジ政府との国際連携があった。ラパンは、食品ロス削減やアップサイクル食品の開発に取り組む企業であり、大阪府のビジネスマッチングサイトを通じてブルンジ側のパートナーに選定された。ブルンジの“物を大切にする文化”と、ラパンの“もったいない精神”が見事に共鳴し、現地の特産品と日本の技術が融合した「ブルンジEXPOカヌレパフェ」などのスイーツが誕生した。まさに、サステナブルな未来を体現する国際的なコラボレーションである。

■万博で出会う、本場イタリアの味わい!「Caffè & Gelato Italia」のスイーツ【大阪・関西万博】2025年の大阪・関西万博において、イタリアパビリオン内にオープンした「Caffè & Gelato Italia by IIAC J(イアック ジャパン)」が、来場者の注目を集めている。同カフェは、イタリア国際カフェテイスター協会(IIAC)日本支部がプロデュースしており、イタリア本場さながらのジェラートやグラニータ、カフェ文化を体験できる空間として好評を博している。■“もったいない精神”が国境を越えた!ブルンジ×ラパン、万博で生まれた奇跡のコラボスイーツ【大阪・関西万博】大阪・関西万博に出展中のブルンジ共和国パビリオンでは、日本ではまだ馴染みの少ない東アフリカの国・ブルンジの魅力が凝縮されたカフェブースが注目を集めている。この出展の舞台裏には、大阪府吹田市に店舗を構えるベーカリー「有限会社ラパン」と、ブルンジ政府との国際連携があった。ラパンは、食品ロス削減やアップサイクル食品の開発に取り組む企業であり、大阪府のビジネスマッチングサイトを通じてブルンジ側のパートナーに選定された。ブルンジの“物を大切にする文化”と、ラパンの“もったいない精神”が見事に共鳴し、現地の特産品と日本の技術が融合した「ブルンジEXPOカヌレパフェ」などのスイーツが誕生した。まさに、サステナブルな未来を体現する国際的なコラボレーションである。■本格タイ料理と“神スイーツ”で来場者の心を掴む!大阪・道頓堀の「クンテープ」【大阪・関西万博】30年以上にわたり愛され続けているタイ料理店「クンテープ」が、2025年大阪・関西万博に出展している。本場の味と異国情緒をそのままに、大阪最大規模のフードエリアで来場者の舌と心を魅了している。なかでも特に人気を集めているのが、濃厚なマンゴー果肉とふわふわの氷が魅力の「マンゴーかき氷」だ。本記事では、クンテープの出展概要、話題のメニュー、そしてその理念と歴史に迫る。■五感で味わう“森の和菓子体験”!和歌山ブースで出会う自然と文化の融合【大阪・関西万博】関西パビリオンの和歌山ブースでは、「森を食す」という特別な体験を通じて、訪れた人々が和歌山の自然と文化を全身で感じられるプログラムを展開している。まるでアート作品のような和菓子とドリンクのペアリングは、五感に深く訴えかける圧巻の一皿である。日本文化の粋と職人技が凝縮されたこの体験は、万博内でも際立つ唯一無二のひとときとなっている。■フィリピンパビリオンで味わう“南国の甘い誘惑”!ハロハロ&トロピカルアイス【大阪・関西万博】2025年の大阪・関西万博では、フィリピンパビリオンにて、来場者を“南国の甘い誘惑”で迎える本格スイーツが提供されている。注目は、フィリピンの国民的かき氷「ハロハロ(Halo-Halo)」と、十数種類以上のフレーバーから選べるアイスクリーム。いずれも、パビリオン出口に設けられたテイクアウト専門の「HAIN TAKE OUT」で購入できる。フィリピン語で「混ぜ混ぜ」を意味するハロハロは、煮豆やゼリー、フルーツ、紫芋のウベアイスなどが層になった豪華なスイーツであり、見た目にも楽しく、食べ応えも十分である。■大阪・関西万博 公式サイト■大阪・関西万博 特設サイト - ITライフハック■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・五感で味わう伝統と革新の体験空間!サウジアラビア「アラビアの驚異」展【大阪・関西万博】・ピンクの砂浜、絶景の島々!カリブの宝石「アンティグア・バーブーダ」【大阪・関西万博】・美と技術の融合!ポーランドパビリオン「創造の波(The Wave of Creation)」【大阪・関西万博】・荒木飛呂彦先生が『THE★JOJO WORLD』の魅力を語る!『THE★JOJO WORLD』オープニングセレモニー・バーガーキング、チキン市場に参戦!「スモーキーフライドチキンバーガーズ」