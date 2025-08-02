¡Èº£¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡É¡¡µð¿Í¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¡¡µÈÀî¾°µ±Î¥Ã¦¤Ç¥»¥«¥ó¥É¡Ö¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡×¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA7-2µð¿Í¡Ê1Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤Ë¤«¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¥»¥«¥ó¥É¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï°ÊÍè¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Ãæ»³Áª¼ê¡£¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇ·â¤Ç¤â4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡£ºÇ½ªÂÇÀÊ¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆâÌî°ÂÂÇ¤ò¤â¤®¼è¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤â¡×¤ÎÀº¿À¤òÂç¤¤¤ËÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦1ËÜ1ËÜ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£1ÂÇÀÊÌÜ¤Ç·ë²Ì»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç·ë²Ì»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¢¤·¤¿¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×µð¿Í¤Ï¤³¤ÎÇÔÀï¤Ç¼ó°Ìºå¿À¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò¡Ö12¡×¡¢3°ÌDeNA¤È¤Îº¹¤ò¡Ö0.5¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£