アイドルグループ・LinQの高木悠未が、7月29日発売の「週刊FLASH」(光文社)に登場した。

高木悠未©光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

「週刊FLASH」7月29ン値発売号表紙 光文社/週刊FLASH

九州・福岡を拠点に活動するアイドルグループ・LinQの高木悠未が「FLASH」に登場。7月4日に発売した1st写真集『タカラモノ』のアザーカットを特別公開している。14年間在籍したグループからの卒業を控えるも、やり残したことはないと胸を張る彼女の今を詰め込んだカットは必見だ。

<プロフィール>

たかき・ゆうみ

28歳。1997年5月7日生まれ。福岡県出身。T147。

2011年、福岡県を拠点に活動するアイドルグループ「LinQ」に創設メンバーとして加入。以降、同グループの中心メンバーとして活躍。6月14日から全国4都市5会場で高木悠未卒業ツアー「YOU〜END〜ME」を開催し、8月9日(土)の福岡・ベスト電器天神eホールでの公演をもって卒業、その後もタレントとして活躍することを発表している。そのほか最新情報は、公式X(@yuumi_takaki)、Instagram(@yuumi_takaki05)をチェック。

オール福岡撮影の1st写真集『タカラモノ』が光文社より発売中。

「週刊FLASH」

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:550円(税込み/7月29日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」:https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」:https://flash-prime.jp/

